Tief im Erdreich des Oberrheingrabens, zwischen Basel und Mannheim, schlummern schon lange wahre Schätze. Siedend heißes Thermalwasser zum Beispiel, aus dem Strom und Wärme gewonnen werden können.

Aber auch ein überaus begehrtes chemisches Element ist darin enthalten: Lithium – oder wie manche sagen: das weiße Gold der E-Wirtschaft.

Vier Unternehmen arbeiten derzeit daran, die Wärme aus der Tiefe in unserer Region auch zu nutzen. Ihr primäres Ziel ist dabei der Bau von Wärmetauschern und die Stromgewinnung. Mindestens zwei der Firmen liebäugeln aber auch damit, die Lithium-Schätze zu heben.

Genug für 400 Millionen Elektroautos

Lithium, das in der Sole vorkommt, ist ein wichtiger Rohstoff für Batteriezellen. In Zeiten der Klimadebatte setzt die Politik bekanntlich auf die Nutzung von elektrisch betriebenen Automobilen. Das vermutete Vorkommen am Oberrhein, mit Lithium als Bestandteil des meist in 2.000 bis 3.000 Metern Tiefe lagernden Thermalwassers, böte – so sagen Forscher – theoretisch „genug Lithium-Metall für rund 400 Millionen Elektroautos“.

Auch am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wird dazu geforscht. Der Lehrstuhlinhaber für Geochemie und Lagerstättenkunde, Jochen Kolb, möchte die Lithium-Ionen mittels Manganoxid aus dem Wasser filtern. Das siedend heiße Sole-Wasser würde dann mit Hilfe von Geothermie-Anlagen an die Oberfläche geholt werden. Dabei kühlt es ab und kann, nach Ausfällung des begehrten Stoffes, wieder zurück geführt werden.

Lithium – made in Bruchsal

Derzeit wird das begehrte Alkalimetall vor allem aus Salzseen in Südamerika gewonnen. „Das leichteste aller unter Normalbedingungen festen Elemente soll die Welt retten, also das Klima – und die Automobilindustrie“, schrieb kürzlich die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Das 2018 im australischen Perth gegründete Unternehmen Vulcan Energy hat inzwischen auch eine Niederlassung in Karlsruhe. Der Plan: mitten in Europa Lithium zu fördern. Auch der Energieversorger EnBW mischt im Geschäft mit. Seit 2009 steht in Bruchsal eine kleine Geothermieanlage, betrieben von der EnBW und den örtlichen Stadtwerken.

2019 ging die Anlage mit 0,5 Mega-Watt elektrischer Leistung in den kommerziellen Betrieb und versorgt nun auch die Bereitschaftspolizei Bruchsal mit Nahwärme. Noch im Verlauf des Januar, sagt eine EnBW-Sprecherin, werde „mit der Produktion von Lithium zu Testzwecken aus einem Prototyp begonnen“ – entwickelt gemeinsam mit dem Karlsruhe Institut für Technologie (KIT).

Die Pilotanlage soll in einer „Basisvariante“ starten und fortlaufend „optimiert werden“. Bei rund 8.000 Betriebsstunden jährlich lasse sich in der Geothermie-Anlage in Bruchsal dabei eine Lithiummenge fördern, die ausreichend sei für die Produktion von etwa 20.000 Akkus für Elektroautos, ist man sich bei der EnBW sicher.

Das Zentrum liegt zwischen Offenburg und Mannheim

Ein Blick auf die topographische Karte des Oberrheins, erstellt beim Bergbauamt des Landes Baden-Württemberg mit Sitz in Freiburg, zeigt: In fast allen Abschnitten des Rheingrabens, sowohl links als auch rechts des Flusses sind Geothermie-Erkundungen im Gange. Der Großteil von ihnen zwischen Offenburg und Mannheim.

Zahlreiche Anträge für Bohrungen oder die Erstellung von Anlagen, auch Aufsuchungserlaubnisse genannt, sind bereits gestellt. Der südbadische Energieversorger „Badenova“ hat sich das Feld „Südlicher Oberrhein“ zwischen Breisach und der Kurstadt Bad Krozingen gesichert. Man befinde sich „in einer frühen Phase der Exploration“, teilt das Unternehmen mit. In diesem Jahr soll eine 3D-seismische Vermessung (eine Art Ultraschall) des Untergrunds erfolgen.

Nicht alle wollen an das Lithium ran

Badenova hat nach eigenen Aussagen dabei einzig und allein den Bau von Wärmetauschern für den Einsatz in Nahwärmenetzen im Blick. „Stromerzeugung ist nicht unser Fokus, Lithium-Gewinnung auch nicht“, sagt eine Sprecherin. Auch die Deutsche Erdwärme (DEW), das vierte der am Oberrhein aktiv gewordenen Unternehmen, hat kein Interesse am weißen Gold. Die DEW hat ihren Sitz in Karlsruhe – räumlich nur etwa 200 Meter von der Vulcan Energy entfernt.

Der Projektleiter des Unternehmens wird deutlich: „Wir brauchen das Lithium nicht für den Businessplan“, sagt Geologe Ulrich Lotz. Die DEW, finanziert von einem milliardenschweren dänischen Rentenfonds, beabsichtige „Wärmebergbau“. Dabei wird mit der Hilfe des Thermalwassers Wärme abgebaut. In der kleinen Gemeinde Graben-Neudorf, nördlich von Bruchsal, soll 2024 die erste fertige Anlage der DEW stehen – zur Verstromung.

Vulcan Energy hat einen Vertrag mit VW

Deutlich forscher geht da Vulcan Energy vor. Im November teilte das Unternehmen mit, dass es ab sofort ein Bohrteam mit 30 Spezialisten aufbauen will. Mitte Dezember gab das Unternehmen dann den Aufkauf des einzigen weitgehend problemlos betriebenen Geothermie-Kraftwerks am Oberrhein bekannt: das 4,8 Mega-Watt Leistung für Stromgewinnung produzierende Werk Insheim südlich von Landau in der Pfalz.

Dort soll die Lithium-Gewinnung erprobt werden. Das hiesige Lithium sei „von einer solchen Qualität, dass es für die Automobilproduktion eingesetzt werden kann“, sagt Horst Kreuter, Geschäftsführer der deutschen Vulcan-Tochter. Gleichzeitig gab er einen neuen Kontrakt mit einem der führenden deutschen Automobilhersteller, dem VW-Konzern, bekannt. Der Beginn der kommerziellen Lieferung soll 2026 starten.

Der dritte Run auf die Geothermie

Ulrich Lotz von der Deutschen Erdwärme vergleicht die neu aufkeimenden Aktivitäten der Geothermie-Unternehmen am Oberrhein mit einer anrollenden Welle. Inzwischen sei es bereits die Dritte. Schon um die 2000er Jahre habe es einen „ersten Run“ auf die Erdwärme gegeben.

Niemand weiß wo der Preis für Lithium in fünf Jahren liegt. Ulrich Lotz, Geologe

Dies war direkte Folge des einst neu initiierten Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Damals waren fünf Firmen rund um Karlsruhe aktiv geworden, vier davon rutschten bald darauf in die Insolvenz. Übrig blieb nur die EnBW.

Bohrungen lösten immer wieder Erdbeben aus

In den Phasen zwischen den „Wellen“ lagen die Unfälle im südbadischen Staufen, wo sich – weil Wasser in eine Gipsschicht eindrang – ein ganzer Ort leicht anhob. Es entstanden Risse in Gebäuden und Schäden in dreistelliger Millionenhöhe. Unabhängig davon bebte auch am Stadtrand von Landau in der Südpfalz – etwa 30 Kilometer von Karlsruhe entfernt – öfter schon die Erde.

Auch bei einer Anlage im französischen Vendenheim-Reichstett, bei Straßburg, gab es mehrere seismische Ereignisse. In den Fällen von Staufen und Landau war später von „Ausführungsfehlern“ die Rede. In Landau – das anders als das benachbarte Insheim derzeit stillsteht – ist weiterhin eine dritte Bohrung geplant, genehmigt von der dort zuständigen Bergbaubehörde in Mainz. Von 2007 bis 2014 war die Anlage mit der Nennleistung von Drei Mega-Watt in Betrieb gewesen.

Das Vertrauen schwand

Das Land Baden-Württemberg hatte in der Folge von Staufen sensible Gips-Keuper-Areale als Gebiete für künftige Erkundungen ausgeschlossen. Doch die Ereignisse von damals machen es den heute auftretenden Firmen mitunter immer noch schwer, das Vertrauen der Gemeinden zu gewinnen.

Eher unkritisch wird dabei das Feld der Badenova nahe Breisach und Krozingen bewertet. „Die Wärmegewinnung aus Thermalwasser am Oberrhein kann durchaus interessant sein“, sagt selbst Stefan Auchter, Geschäftsführer des BUND Umwelt-Verband Südlicher Oberrhein. Badenova selbst rechnet in dem Gebiet mit einem Potenzial für etwa 10.000 Haushalte.

Suchraum in der „Geo-Hardt“

Als eher unkritisch gilt auch das Vorhaben der EnBW bei Bruchsal. Zusammen mit dem Mannheimer Energieversorger MVV hat der Konzern die Erlaubnis zur Exploration im Bereich „Geo-Hardt“ erhalten, einem rund 270 Quadratkilometer großen Suchraum rund um Schwetzingen.

Wie die Bevölkerung im pfälzischen Insheim auf die Vorhaben zur Lithium-Gewinnung reagiert, bleibt abzuwarten. Erst im Juni erhielt Vulcan Energy eine bergrechtliche Erlaubnis „zur Aufsuchung von Erdwärme, Sole und Lithium“ nahe der Gemeinde Schutterwald bei Offenburg. Dort gibt es noch Vorbehalte bei den Gemeinderäten des Ortes. Auch der Gemeinderat im nahegelegenen Rheinmünster, Kreis Rastatt, sagt Nein zu solchen Plänen. Eine Erlaubnis des Bergbauamts Freiburg kann aber dennoch erteilt werden.

Gemeinden wehren sich

„Wir haben eigentlich in jedem Suchgebiet eine Bürgerinitiative, die sich gegen die Vorhaben wehrt“, sagt DEW-Sprecher Ron Zippelius. Sein Kollege, der Geologe Ulrich Lotz, hält an der Marschrichtung der DEW unverbrüchlich fest: Die Ausfällung von Lithium vorrangig in den Fokus zu nehmen, hält er gar für ein Risiko.

„Niemand weiß wo der Preis für das Metall Lithium in fünf Jahren liegt“, sagt er. Wenn es technisch machbar wäre, und sozusagen als „Beifang“ beim favorisierten „Wärmebergbau“ abfallen könnte, würde aber vermutlich auch die DEW nicht Nein sagen. Der Geschäftsführer der Vulcan Energy verkündet derweil optimistisch, das Lithium fördern zu wollen „ohne CO 2 in die Luft zu blasen“.

Manchmal kommt aber auch ohne Lithium unerwartet Goldgräberstimmung auf – wie etwa bei einer Geothermie-Bohrung im pfälzischen Speyer 2003: Bei der Erkundung in über 2.000 Meter Tiefe, auf der Suche nach siedendem Thermalwasser, wurde eine Ölschicht entdeckt. Die Förderdauer der Erdölquelle „Römerberg“ ist mittlerweile auf 30 Jahre angelegt.