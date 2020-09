Gottesanbeterin breitet sich mehr und mehr aus

Die Gottesanbeterin ist inzwischen in ganz Deutschland auf dem Vormarsch. Was bedeutet das für die, die zufällig eines der Tiere finden?

Von Franz Lechner

Wie Dolche bohren sich die spitzen Fortsätze an ihren Fangbeinen in ihre Opfer. Wenn die Glück haben sind sie gleich tot, falls nicht, werden sie lebendig verspeist. Und das kann dauern. Zu den schnellsten Tieren im Tierreich gehört die Europäische Gottesanbeterin nämlich nicht. Kein Wunder, dass das skurrile Insekt aus der Ordnung der Fangschrecken manchem Filmemacher als Vorbild für irgendwelche Monster dient.

So schrecklich das gesetzlich geschützte Tier für andere Insekten ist, für den Menschen ist es völlig harmlos. Glücklicherweise. Mantis religiosa wie die Gottesanbeterin wegen ihrer wie zum Gebet gefalteten Vorderbeine wissenschaftlich heisst, ist nämlich in ganz Deutschland auf dem Vormarsch.

Im Landkreis ist sie allerdings schon längst heimisch. Rund um Bruchsal wurden die ersten Tiere vor etwa fünfzehn Jahren in Kraichtal und auf dem Untergrombacher Michaelsberg entdeckt. Inzwischen ist sie in der gesamten Region weit verbreitet. An sonnigen Hängen im Kraichgau, genauso wie in offenem Gelände in der Rheinebene.

Und oft genug finden sie BNN-Leser im eigenen Garten. Aber nicht nur da. Auch in Garagen an Hauswänden und sogar in der Wohnung kann die Gottesanbeterin auftauchen. Das skurrile bis gut sieben Zentimeter lange Insekt wird nämlich von Licht angelockt. Vermutlich, weil es aus Erfahrung weiss, dass in der Nähe von künstlichen Lichtquellen besonders viel Beute zu finden ist. Alle Insekten, die sie zwischen ihren mit Dornen bewehrten Fangbeinen festhalten kann, sind potentielle Opfer der Gottesanbeterin.

Zunehmende Ausbreitung wegen immer wärmeren Klimas

Das wärmeliebende Tier kommt ursprünglich aus dem Süden Europas, lebt aber auch schon seit langem am Kaiserstuhl und hat sich von dort mit der Klimaerwärmung in großen Teilen Baden-Württembergs auch dank ihrer Fortpflanzungsmethode ausgebreitet Das Liebesleben des „Insekt des Jahres 2017“ ist nämlich ziemlich rustikal.

Liebe geht bei Mantis religiosa nämlich tatsächlich durch den Magen. Nach der Paarung nutzen die Fangschrecken ihre Männchen daher nicht selten als Nachtisch. So kann man gelegentlich sogar beobachten wie der Hinterleib des deutlich kleineren Männchens das Weibchen noch begattet, während sie ihm vorne bereits den Kopf abfrisst.

Dass sie mit ihren Männern so verschwenderisch umgehen kann, liegt an einer besonderen Fähigkeit. Eine Paarung reicht einer Gottesanbeterin, um mehrmals Nachwuchs zu produzieren. Die Weibchen haben nämlich direkt neben ihren Eierstöcken, eigene Kammern, in denen sie den männlichen Samen über längere Zeit speichern können. So können sie ihre Eier auch ohne weitere Paarungen mehrmals befruchten.

Bei ihrer raschen Ausbreitung ist diese Fähigkeit ein unschätzbarer Vorteil. Ein einzelnes Weibchen reicht so nämlich oft schon, um eine neue Gottesanbeter-Kolonie zu gründen.

Die Landesanstalt für Umweltschutz will die Ausbreitung der Gottesanbeterin wissenschaftlich verfolgen und hat daher eine Seite eingerichtet auf der man Funde melden kann