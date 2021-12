Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Donnerstag erneut einen Fahrkartenautomaten in Bruchsal gesprengt. Die Polizei setzte bei der Fahndung nach ihm über 40 Beamte und einen Hubschrauber ein. Es könnte eine Verbindung zu anderen Sprengungen geben.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Donnerstag einen Fahrkartenautomaten an der Straßenbahnhaltestelle „Gewerbliches Bildungszentrum“ in Bruchsal gesprengt.

Nach Angaben einer Sprecherin des Karlsruher Polizeipräsidiums hatten Anwohner gegen kurz nach drei einen lauten Knall gehört. Sie alarmierten die Polizei. Diese leitet umgehend eine Fahndung ein. Ein Hubschrauber und über 40 Kräfte der Polizei sowie der Kriminal- und Bundespolizei waren im Einsatz.

Beamte entdeckten daraufhin einen Unbekannten auf einem Fahrrad. Dieser sprang ab und flüchtete vor den Polizisten. Die Beamten konnten ihn bisher nicht ergreifen. Er soll in ein Waldgebiet geflüchtet sein.

Flüchtiger für weitere Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Bruchsal verantwortlich?

Laut der Sprecherin besteht der Verdacht, dass der Geflüchtete in Zusammenhang mit mindestens einer weiteren Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Bruchsal steht. Zeugen hatten berichtet, dass der oder die Täter bei einem ähnlichen Verbrechen Ende Oktober am Bahnhof Bruchsal-Untergrombach mit einem Fahrrad geflüchtet sei. In beiden Fällen soll er zudem in Richtung Büchenau unterwegs gewesen sein. Aufgrund der Hinweise nach der Sprengung von Untergrombach kontrollierte die Polizei in der Nacht auf Donnerstag explizit Radwege.

Der Verdächtige für die Sprengung an der Haltestelle „Gewerbliches Bildungszentrum“ ließ bei seiner Flucht das Fahrrad und einen Rucksack mit Diebesgut zurück. Auch beim Vorfall in Untergrombach hatte die Polizei ein Fahrrad sichergestellt.

Ob der Unbekannte nach der jüngsten Sprengung Geld entwendet hat und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist nach offiziellen Angaben noch unklar.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (07 21) 66 65 55 5 zu melden

Dieser Artikel wird aktualisiert.