Großeinsatz in Bruchsal: Schüsse aus Schreckschusswaffe abgegeben

Am Freitagabend hat ein Mann in der Speyerer Straße in Bruchsal aus dem Fenster eines Hauses mehrmals mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Spezialkräfte der Polizei umstellten daraufhin das Gebäude.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, meldeten Anwohner in der Speyerer Straße kurz nach 17.15 Uhr, dass sie von einem Wohnhaus her Schüsse gehört hätten. Die Polizei umstellte daraufhin das Anwesen und zog wegen der unklaren Lage das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg hinzu. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Hinweise auf eine Bedrohungslage oder auf verletzte Personen habe es nicht gegeben, so die Polizei.

Um 19.25 sei aus dem Gebäude eine Person herausgekommen, die vorläufig festgenommen wurde. Die Person gab an, dass sich noch drei weitere Männer in der betreffenden Wohnung befänden.

Die Spezialbeamten verschafften sich um 20.25 Uhr Zugang zur Wohnung und trafen dort die drei besagten Männer an, die keinen Widerstand leisteten. Einer der Männer räumte ein, mit einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse abgegeben zu haben. Die Waffe wurde von der Polizei sichergestellt. Alle Personen wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

ots/BNN