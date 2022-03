Großer Unfall auf der A5 bei Bruchsal - Strecke Richtung Norden gesperrt

Großer Crash auf der A5 bei Bruchsal: Auf der Strecke Richtung Norden hat es am Montagmittag einen Verkehrsunfall mit mehreren Lastwagen und Autos gegeben. Die Straße ist gesperrt.

Auf der A5 bei Bruchsal in Fahrtrichtung Norden hat es am Montagmittag einen großen Verkehrsunfall gegeben. Laut ersten Informationen der Polizei sind mehrere Lastwagen und mehrere Autos in den Unfall verwickelt.

Mindestens eine Person wurde nach bisherigem Wissensstand verletzt.

Der Unfall ereignete sich um 12.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Norden kurz vor der Ausfahrt nach Bruchsal. Wie die Polizei meldet, ist auch Benzin ausgelaufen. DIe Einsatzkräfte rechnen mit einer längeren Sperrung der Fahrbahn und dementsprechend einem langen Stau. Derzeit wird der Verkehr auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Verkehr staut sich auf etwa 6 Kilometern Länge.

Die Polizei warnt im Unfallbereich vor Personen auf der Fahrbahn. Außerdem sollen Autofahrer nichts brennendes aus dem Auto werfen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Weitere Informationen folgen. (Aktualisierung: 13.04 Uhr)