Großpfarrei Bruchsal: Jetzt kommt es auf die Ehrenamtlichen an

Wie sieht katholisches Leben in Karlsdorf-Neuthard, in Elsenz oder in Stutensee im Jahr 2030 aus? Wenn Vera Herberger darauf eine Antwort wüsste, könnte sie vermutlich viel Geld verdienen. „Es wird weniger Eucharistiefeiern geben, ja. Aber ich hoffe, dass wir dann immer noch eine lebendige Gemeinde haben. Ich hoffe, dass wir gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen.“

Dieser Prozess nennt sich Kirchenentwicklung 2030. Das klingt harmlos, ist aber umstürzend. Aus 13 Seelsorgeeinheiten und 46 Pfarreien, die heute das Dekanat Bruchsal bilden, wird voraussichtlich bis 2026 eine große Pfarrei mit - Stand heute - 114.000 Katholiken.

Katholisch sein, heißt vielfältig sein. Lukas Glocker, Bruchsaler Dekan