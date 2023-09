Großzügiger Deospray-Einsatz in Bruchsal löst Brandmelder aus

Ob es an den immer noch schweißtreibenden Temperaturen lag? In der Nacht auf Mittwoch wurde die Bruchsaler Feuerwehr jedenfalls zu einem Brandmeldealarm in die Rathausstraße gerufen. Dort hatte ein Melder die Anlage ausgelöst, nachdem ein Deospray großzügig benutzt wurde, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich, musste allerdings nicht weiter eingreifen. Die Anlage wurde wieder zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.

Unklarer Schmorgeruch im Bürgerzentrum Bruchsal

Stunden zuvor war die Feuerwehr bereits zum Bürgerzentrum Bruchsal gerufen worden. Dort gab es gegen 18 Uhr einen gummiartigen Schmorgeruch im Lüftungsbereich. Die Feuerwehr kontrollierte mit einer Wärmebildkamera den Lüftungsbereich und nahm Messungen vor. Dabei wurde nichts gefunden. Die Lüftungsanlage wurde abgestellt und soll nun genauestens überprüft werden.

Weil im Gartenweg Gartenabfälle verbrannt wurden und dabei Rauch entstand, hatten Anwohner gegen 22 Uhr ebenfalls die Feuerwehr alarmiert. Sie musste allerdings nicht weiter eingreifen.