Entscheidung im Gemeinderat

Grünes Licht für verkaufsoffene Sonntage in Bruchsal

Die Händler stehen schon in den Startlöchern. Jetzt hat auch der Gemeinderat von Bruchsal in einer Sondersitzung den Weg freigemacht für die verkaufsoffenen Sonntage in Bruchsal. Der erste ist für den 19. September geplant.