63-jähriger Mann nach Fahrradunfall in Hambrücken gestorben

Ein 63-jähriger Mann ist am Samstagabend bei einem Fahrradunfall so stark verletzt worden, dass er einen Tag später starb. Der Fahrradfahrer war betrunken und ohne Helm auf seinem Rad unterwegs gewesen.

Nach einem Unfall am Samstagabend in Hambrücken ist der 63-jährige Radfahrer am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei meldet, war der Mann am Samstag gegen 20 Uhr in der Weiherer Straße betrunken Rad gefahren und dabei auf Höhe des dortigen Friedhofs ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Dabei stieß der 63-Jährige mit seinem Kopf gegen den Boden. Er trug keinen Helm.

Nach dem Unfall wurde der Verletzte zuerst ins Krankenhaus in Bruchsal gebracht, danach in eine Spezialklinik in Karlsruhe. Dort erlag er am Sonntagabend seinen schweren Verletzungen.