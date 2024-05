Um Insekten zu schützen, scheinen Insektenhotels eine ideale Lösung zu sein. Doch was bringen sie wirklich? Und was gilt es bei den Schutzbemühungen für die Krabbeltiere noch zu beachten? Experte Franz Debatin aus Hambrücken hat die Antworten.

Insektenhotels sind in Gärten schon längst keine Neuheiten mehr. Die kleinen Holzbauten haben sich für so manchen Hobbygärtner zu einem festen Bestandteil des Naturschutzes entwickelt. Die kleinen Behausungen sollen Insekten wie Bienen, Käfern und Schmetterlingen Schutz und Nistmöglichkeiten bieten. Doch können Insektenhotels tatsächlich zur Erhaltung der Biodiversität beitragen? Die Redaktion hat hierzu mit Franz Debatin, Vorsitzender des NABU Hambrücken, gesprochen.

Lebensraum und Nahrungsangebot von Insekten wird karger

„Die Wirkung von Insektenhotels ist begrenzt“, sagt der Naturschützer. Das Insektensterben habe vor allem damit zu tun, dass der Lebensraum und das Nahrungsangebot für die kleinen Flieger und Krabbler immer karger und kleiner werde. „Das liegt an der Versieglung der Böden, industrielle Monokulturen in der Landwirtschaft und an Pestizideinsätzen“, erklärt Debatin. Zu aufgeräumte Gärten mit fremden, exotischen Pflanzenarten seien ebenfalls schlecht für Insekten.

Trotz dieser übergreifenden Faktoren seien Insektenhotels sinnvoll. „Es ist allemal besser, wenn es Insektenhotels gibt, als dass sich gar nichts tut“, ist Debatin überzeugt.

Es gebe viele gute Konstruktionen, die die Bedürfnisse der Tiere erfüllen und im Inland produziert werden. Die Materialien, die eine gute Nisthilfe ausmachten, seien Harthölzer, wie etwa Esche, Eiche oder Buche. „Die Wohnröhren sollten immer gegen die Faserrichtung gebohrt werden“, weiß Debatin.

Ton und Lehm eignen sich für kleine Behausungen

An Steinen werde in einem guten Insektenhotel am besten gebrannter Ton verwendet. Auch Lehm, der sich wegkratzen lässt, wäre eine gute Alternative für die Tiere. Er gebe diversen Insekten die Möglichkeit, sich selbst Gänge zu graben.

Insektenhotels sollten an wind- und regengeschützten Stellen platziert werden. „Eine südliche Ausrichtung für ganztägige Sonneneinstrahlung ist von Vorteil“, meint der Ortsgruppen-Vorsitzende. Der Abstand zum Boden sollte einen Meter betragen.

Experte aus Hambrücken empfiehlt Wildblumen für mehr Artenvielfalt

„Beim Thema Artenvielfalt innerhalb des eigenen Gartens, kommt man an der Wildblumenwiese nicht vorbei“, sagt Franz Debatin. Kaum ein Element biete so viel Schönheit sowie Lebensraum und Nahrung für zahlreiche Insekten. Auch Samen fressende Vögel fänden hier reichlich Futter oder Versteckmöglichkeiten.

„Dafür muss natürlich nicht gleich der komplette Garten umgegraben werden. Ein Streifen am Rand oder eine kleine Ecke liefert bereits einen wunderschönen und wertvollen Beitrag zum Naturschutz“, berichtet der Naturschützer. Selbst ein paar Blumentöpfe auf dem Balkon oder auf der Terrasse könnten zudem schöne und nützliche Akzente setzen.

Oft reiche schon, eine vegetationsarme Bodenfläche im Garten zu erhalten. „So gut Insektenhotels auch sind, nur ein Viertel der hiesigen Wildbienen nutzen diese“, erklärt Debatin. 50 Prozent der Wildbienenarten nisten im Erdboden. Rechne man Kuckucksbienen den bodennistende Bienen hinzu, so entwickelten sich Larven von 75 Prozent der Bienenarten im Boden.