Das Gasthaus in der Kirchstraße in Hambrücken wird im März abgerissen. Die Wirtin erinnert sich.

In wenigen Wochen wird in Hambrücken ein markantes Gebäude Geschichte sein. Voraussichtlich im März wird das seit 14 Jahren leer stehende Gasthaus „Zum grünen Baum“ in der Kirchstraße abgerissen werden. An dem Platz sind Wohnhäuser geplant.

Am 31. Dezember 1895 erhielt Eduard Knaus vom Großherzoglichen Bezirksamt in Bruchsal die Erlaubnis zum Bau und Betrieb einer Schankwirtschaft. Die längste Zeit war die Wirtschaft mit seiner Metzgerei im Besitz von Wilhelm Decker, der den „Grünen Baum“ fast 50 Jahre lang führte – von 1926 bis 1975.

Letzte Eigentümerin war die Gemeinde Hambrücken. Sie erwarb das Anwesen im Jahr 2012, nutzte es zwischendurch als Unterkunft für Asylbewerber und verkaufte es im Vorjahr an das Rastatter Bauunternehmen Weißenburger.