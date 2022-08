Diesel-Diebe in Hambrücken auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Zwei Männer sind am Sonntag in eine Baustelle in Hambrücken eingebrochen. Sie hatten vor, den Kraftstoff aus den Baumaschinen zu stehlen.

Zwei Diebe hatten am Sonntagabend in Hambrücken versucht, Diesel aus Baumaschinen zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die beiden Männer gegen 22.25 Uhr in eine Baustelle in der Hauptstraße ein.

Als die Polizisten sie bei ihrem Vorhaben überraschten, ergriffen die Täter die Flucht. Am Tatort ließen sie ihre benutzten Autos, zahlreiche leere Benzinkanister und Werkzeug zurück.

Bei einer eingeleiteten Fahndung konnten der 31- und 38-Jährige gefasst werden. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen.