Für die Narren gab es in Hambrücken kein Halten – Nachtumzug im Städtle und beinahe der ganze Ort war am Samstagabend auf den Beinen, bei sommerlichen Temperaturen knapp unter 30 Grad.

Der Hambrücker Carnevals Club (HCC) hat mit der bunten Parade die ausgefallene Faschingssaison nachgeholt. Und auch einen Vorgeschmack auf das kommende Jahr gegeben, wenn der HCC sein 44-jähriges Bestehen feiern und dann auch wieder auf einen Nachtumzug setzen wird.

„Die Stimmung ist bestens, die Menschen freuen sich über die Gelegenheit, feiern zu können und die närrische Tradition am Leben zu halten“, sagte Ludwig Marton-Dengler, Präsident des HCC. 22 Gruppen haben sich an dem bunten Lindwurm durch Hambrücken beteiligt. Auch Gäste aus Pforzheim waren mit am Start.

Start etwas später als geplant bei den Fastnachtern in Hambrücken

Los ging es ein bisschen später als geplant. Um 19.31 Uhr sollte eigentlich der Spaß beginnen. Der Kanonenschlag zündete einige Minuten später. Mit Bollerwagen und Lautsprechern ausgestattet zogen die gutgelaunten Fastnachter durch die Straßen. Die Zugstrecke war knapp bemessen, aber das tat der Gaudi keinen Abbruch.

Von der Aufstellungsstrecke am Heuweg passierten die Narren die Lußhardthalle, bogen in die Kirchstraße ein und sangen und feierten den Weg zurück über die Schwarzwaldstraße.

Entlang der Strecke hatten sich mehrere Hundert Menschen verteilt. Viele standen in den Einfahrten, auf Gartenstühlen und Biertischen, feierten und feuerten den Umzug an. Bei gelegentlichen Stopps des Narrenkonvois wurde einfach mit den Anwohnern gefeiert.

Mehrere Straßenzüge waren in fester Hand des Faschings. Andere schauten dem Zug von der Fensterbank aus. Die Narren ließen sich nicht lumpen, verteilten fleißig Süßigkeiten und ließen sich keine Gelegenheit zum Schäkern entgehen.

Ehemaliger KSC-Profi feiert bei knapp 30 Grad

Warm war es und durchaus ungewohnt, bei knapp 30 Grad die Fastnacht zu zelebrieren. „Die Menschen brauchen das. Es gehört zur Tradition und es hat vielen gefehlt, als alles im vergangenen Jahr abgesagt werden musste“, sagte Gunther Metz.

Der ehemalige KSC-Profi war mit einem Weinstand auch in Hambrücken zu Gast. In seiner Heimat Rheinhessen wog die ausgefallene Karnevalssaison so schwer wie in Hambrücken und der Region. Metz: „Es bedeutet den Menschen einfach viel.“

Der Stimmung tat das Sommerwetter keinen Abbruch, im Gegenteil. Statt dick eingepackt in Kleidung waren bunte Sommeroutfits gefragt, Strandhüte, Beachhemden, Baströcke und kurze Hosen. „Saugeil ist das hier. Ein Supergefühl, wieder Fasching feiern zu können“, so einer der feiernden Anwohner entlang der Strecke.

Feier bis 1.30 Uhr

Zurück am Vereinsheim des HCC wurde weiter gefeiert. Festzelt, Kinderkarussell und der Ausschank für kühle Getränke waren gut besucht. Bis gegen 1.30 Uhr wurde offiziell gefeiert.

Die Polizei hatte ein Blick auf die Veranstaltung, die nach Angaben der Beamten ohne nennenswerte Vorkommnisse friedlich und gut gelaunt zu Ende ging. Genau richtig für die Vorfreude auf das nächste Jahr.