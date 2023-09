Wichtige Schwerpunktthemen

Gemeinde Hambrücken gibt der örtlichen Jugend eine Stimme

Die Jugend stärker in kommunale Themen einbeziehen - das will Bürgermeister Marc Wagner in Hambrücken. In dem Projekt „YOUgend“ sprechen die Jugendlichen über ihre Wünsche, Ziele und Vorstellungen vom Leben in der Gemeinde. Was dazu alles gehört.