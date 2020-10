Baugebiete und Lärmschutz erste große Themen

Hambrückens Bürgermeister Marc Wagner ist 100 Tage im Amt

Er war Alleinkandidat bei der Bürgermeisterwahl im April. Am 1. Juni trat Marc Wagner sein Amt in Hambrücken an. Nun ist er seit 100 Tagen auf dem Chefsessel. Was konnte er bereits anpacken, wie ist die Arbeitsweise des FC-Bayern-Fans?