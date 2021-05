I hätt da mol e Frog

Was passiert mit der Notbeleuchtung im Pflegeheim Hambrücken, die Anwohner zur Verzweiflung bringt?

Zehn Familien in Nachbarschaft des neuen Pflegeheims Alte Feuerwache in Hambrücken fühlen sich durch die Notbeleuchtung der Feuertreppen in den Nachtstunden gestört. Eine BNN-Leserin denkt bereits über den Verkauf ihres Hauses nach.