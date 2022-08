Hunderte Läufer starteten am Sonntagmorgen in Hambrücken zum Lußhardtlauf, der in der 15. Auflage stattfand. Es war schweißtreibend, die Stimmung familiär und am Ziel wartete auf jeden einzelnen Teilnehmer ein dekorativer Halsschmuck.

Hunderte Läufer und Interessierte versammelten sich am Sonntagmorgen bei der Lußhardthalle in Hambrücken. Diese war Start und Zielpunkt für den 15. Lußhardtlauf, der erstmals seit der Corona-Pandemie wieder stattfinden konnte.

„Jetzt geht es hier auch endlich wieder los“, kommentierte Moderator Wolfgang Behr den Re-Start der Laufveranstaltung. Behr, der in der Läuferszene in der Region ein echter Kenner ist, begrüßte bei allen Zieleinläufen die nach den Läufen eintrudelnden Teilnehmer.

Angesichts dessen, dass hier ein jeder namentlich angesprochen und teilweise noch mit einer kleinen Anekdote angekündigt wurde, kann man ohne Probleme von familiärer Stimmung bei einem Event mit Halbmarathon und hunderten Läufern sprechen. „Es liegt ein starkes Wir-Gefühl in der Luft“, meint Samantha Frank, die beim zehn Kilometer Lauf an den Start ging.

Insgesamt gab es vier Laufwettbewerbe beim Lußhardtlauf in Hambrücken

Insgesamt gab es am Sonntag vier Laufwettbewerbe. Einmal der große Halbmarathon über 21,1 Kilometer, dann eine zehn Kilometer Strecke, ein fünf Kilometer Kurstreckenlauf und einen Bambinilauf mit Kindergarten- und Grundschulkindern.

Die Erwachsenen machten dabei den Anfang. Der zehn Kilometer Linhardt-Lauf und 21,1 Kilometer Sparkasse Kraichgau-Halbmarathon starteten gleichzeitig. Fünf Minuten später starteten die Kurzstreckenläufer des fünf Kilometer HUK-Coburg-Laufs.

Stimmung war familiär und blieb trotz der großen Hitze locker

Trotz Hitze, stechenden Sonnenstrahlen und ordentlichem Lauftempo blieb die Stimmung bei Teilnehmern und Zuschauern locker und ausgelassen. „Die Freude am Sport steht heute im Mittelpunkt. Zeiten und Wertungen sind da zweitrangig und dass man ins Schwitzen kommt, das soll dann ja so sein“, erzählt ein Läufer lachend, kurz nachdem er das Ziel erreicht hat.

Die Freude am Laufen, sie ist an so heißen Sommertagen, an denen das Thermometer gerne mal über die 30 Grad-Marke klettert, nicht ohne Unterstützung durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zu ermöglichen, das direkt hinter dem Zieleinlauf einen Posten aufgebaut hat. „Bislang ist noch alles ruhig geblieben. Bei den letzten Läufen war es so, dass vor allem am Ende Personen mit Kreislaufproblemen ins Ziel trudelten. Da sind wir dann zur Stelle“, sagt Daniel Albrecht, Bereitschaftsleiter des DRK Hambrücken.

Wenn es auf die 40 Grad zu geht, wird es richtig problematisch. Daniel Albrecht, DRK Hambrücken

Positiv wertete Albrecht, dass die Temperaturen noch verhältnismäßig erträglich seien. „Wenn es auf die 40 Grad Celsius zu geht, wird es richtig problematisch. So haben wir jetzt noch Glück, auch wenn weite Teile der Strecke voll und ganz der Sonne ausgesetzt sind“, so Albrecht.

Jubiläumsmedaille für jeden Läufer beim Lußhardtlauf

Eine Besonderheit des diesjährigen Lußhardtlaufs: Anlässlich des 15. Jubiläums der Veranstaltung erhielt jeder Teilnehmer eine Jubiläumsmedaille. „Ab ins Ziel und dann gibt es einen hübschen Halsschmuck“, meinte angesichts der Jubiläumsaktion Moderator Behr zu den Läuferinnen und Läufern.

Andere motivierten sich hingegen mit selbst gesteckten Zielen. „Unter zwei Stunden werde ich anpeilen“, meint Julia, 34 Jahre alt, die auf den Halbmarathon trainiert hat. Am Ende reicht es dafür nicht ganz, doch im nächsten Jahr könne man ja wieder angreifen.

Über 70 Kinder beim Bambinilauf in Hambrücken

Während die letzten Läufer des Halbmarathons ins Ziel trudeln, haben sich 400 Meter vor dem Zieleinlauf über 70 Kinder versammelt, die am Bambinilauf teilnehmen wollen. Ein Hasenmaskottchen stimmt die kleinen Läufer auf einen spannenden Lauf ein. „Ich wette der Hase schwitzt mehr, als so mancher Läufer“, scherzt ein Vater beim Anblick des großen braunen Häschens, das mit den Kindern mitlaufen will.

Dann fällt das Startsignal. Gerade die Jungs sind hochmotiviert und sprinten vorne weg. „Kräftemessen muss einfach auch mal sein“, meint Mutter Barbara Müller, deren Söhne beide am Lauf teilnahmen. Am Ende gewinnt jeder. Jedes Kind erhält eine Teilnehmermedaille und ein kleines Geschenk.

„Ein Ansporn für mehr Bewegung“, wie Mutter Barbara Müller meint. Die Kids sind in jedem Fall happy. Einige liefern sich nach dem eigentlichen Lauf noch einige private Sprintduelle. Wer schneller ist? Nicht so wichtig. Zur Not kürzt man eben mal über das nächste Feld ab, dann ist ein kleiner Rückstand schon wieder aufgeholt.

Beim 21 Kilometer Lauf belegte bei den Damen Tamara Schütz vom VfL Ostelsheim souverän den ersten Platz. Über eine Viertelstunde, war sie ihren Verfolgerinnen Corinna Rinke und Angela Berlin auf den Plätzen zwei und drei voraus. Schütz benötigte für den Halbmarathon eine Stunde und 24 Minuten.

Bei den Herren siegte mit einer Zeit von einer Stunde und etwas über neun Minuten Lennart Nies vom TV Maikammer. Julian Beuchert und Holger Körner folgten auf dem zweiten und dritten Platz. Die Sieger des Laufs können sich nun über einen Reisegutschein in Höhe von 250 Euro freuen.