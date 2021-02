Es ist ein echtes Sauwetter – der Scheibenwischer kommt kaum hinterher. Im schweren Waldboden tun sich knöchelhohe Matschlöcher auf. Irgendwo im dunklen Winterwald hinter Hambrücken ist Susanne Krempel-Peterhans’ Reich. „Bestes Jagdwetter“, sagt sie fröhlich und stapft los.

Normale Menschen würden bei diesem Wetter keinen Hund vor die Tür jagen. Und auch Krempel-Peterhans’ Jagdhund bleibt zunächst im Auto. Nicht wegen des Regens. Nando, erfahrener sechsjähriger Deutsch Kurzhaar, kommt erst zum Einsatz, wenn sein Frauchen ihn als Helfer bei der Nachsuche benötigt.

Deswegen wird er all das verpassen, was an diesem so tristen, milden und feuchten Winterabend dort im gar nicht mal so stillen Wald bei Hambrücken passiert.