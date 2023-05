Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben

Tubenhersteller Linhardt will Werk Hambrücken bis Ende 2023 vollständig verkaufen

Auf die Herstellung von Verpackungen aus Aluminium will sich der Tubenhersteller Linhardt künftig konzentrieren. Deshalb laufen bereits Gespräche für den Verkauf des Werks in Hambrücken. Was sind die Konsequenzen?