Unbekannter in Hambrücken schlägt Scheibe von Auto auf Parkplatz ein

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch in Hambrücken die Heckscheibe eines VW Caddy eingeschlagen. Laut Pressemitteilung der Polizei stand der Wagen auf einem Firmenparkplatz in der Ostendstraße. Zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 8.10 Uhr schlug der Unbekannte das Fenster vermutlich mit einem Gegenstand ein und verursachte so einen Schaden von über 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Philippsburg unter (0 72 56) 9 32 90 entgegen.