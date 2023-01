Happy End: Bruchsaler Tourist-Info ist dank neuer Tür nun barrierefrei

Die schwere Glastür stand der 76-jährigen BNN-Leserin im Weg. Mit ihrem Rollator kam sie so kaum ins neue Bruchsaler Servicecenter. Doch Stadt und Tourismusgesellschaft haben reagiert.

I hätt do mol a Frog

Hereinspaziert: Die Tür im Bruchsaler Servicecenter öffnet sich neuerdings wie von Geisterhand. Das H7 in der Hoheneggerstraße ist nun auch für körperlich eingeschränkte Menschen oder Menschen mit Behinderung barrierefrei zu erreichen. Dies teilt die Bruchsaler Tourismus, Marketing & Veranstaltungs (BTMV) GmbH mit, die zusammen mit der Stadt und den Stadtwerken das Center betreibt.

Im Oktober erst hatte eine 76-jährige BNN-Leserin auf den Missstand aufmerksam gemacht. Sie war mit ihrem Rollator in der Stadt unterwegs und hat die schwere Glastür kaum aufgedrückt bekommen. Wie kann das in einer solch neuen Geschäftsstelle sein?, hatte sie sich damals gefragt. Und sich mit ihrer Frage an die Bruchsaler Rundschau gewandt.

Auch bei der Tourismusgesellschaft sowie bei der Stadt hatte man das Problem bereits erkannt und Abhilfe versprochen. Die ist nun da.

Tür war formal auch vorher schon „barrierefrei“

Zwar sei formal auch die alte Tür bereits „barrierefrei gewesen“, heißt es von Seiten der BTMV. „Die vollautomatische Tür erfolgt ausschließlich aufgrund eines größeren Servicegedanken der drei Partner des H7. Wir haben nur festgestellt, dass eine vollautomatische Öffnung gerade älteren und auch gehandicapten Besuchern mehr entgegenkommt.“

Über die Kosten allerdings gebe man „grundsätzlich keine Auskunft.“