Hasch-Kekse vermiesen einigen die Silvesternacht in Karlsdorf

Weitgehend ruhig und friedlich verlief die Silvesternacht in Bruchsal und den Stadtteilen. Polizei und Feuerwehr waren dennoch gut beschäftigt. In Tiefenbach wurde eine Open-Air-Party zum Auftakt des Jubiläumsjahrs gefeiert.

Viele Menschen feierten in Bruchsal bei milden Temperaturen ins neue Jahr. Die Stimmung an den altbekannten Plätzen war ausgelassen und fröhlich, die Polizei hatte wenig zu tun. Nur ein größerer Einsatz sorgte für Aufsehen. Schon kurz nach 20 Uhr wurden die Beamten zu einer privaten Party nach Karlsdorf gerufen.

Mehrere Partybesucher klagten dort über Übelkeit, Schwindel, Herzrasen und Bewusstseinstrübungen, manche mussten sich auch übergeben. Schuld waren vermutlich spezielle Brownies – Hasch-Kekse – wie es im Polizeibericht vermerkt ist.

„Acht Rettungswagen wurden dorthin geschickt, sie brachten sechs Personen im Alter von 30 bis 42 Jahren in umliegende Krankenhäuser“, berichtet Ewald Mahl, einer der Dienstgruppenleiter des Bruchsaler Reviers. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden, hieß es. Von den besagten Brownies war allerdings nichts mehr übrig geblieben.

Dichtes Gedränge auf dem Michaelsberg

Ansonsten war es für die Polizei, die mit drei Streifen in Bruchsal und den Stadtteilen unterwegs war, eine eher ruhige Nacht. Viel los war an den üblichen Treffpunkten – Bahnhof, Belvedere, Spiegelplatte auf dem Weiherberg.

Auf dem Michaelsberg drängten sich Hunderte von Besuchern rund um die Kapelle, um die Feuerwerke der umliegenden Gemeinden zu bestaunen.

„Die Stimmung war gut und allermeist auch friedlich“, bekundet Mahl. Pöbeleien gab es lediglich in Bahnhofsnähe, die Polizei wirkte mäßigend auf allzu alkoholisierte Zeitgenossen ein. Darüber hinaus kam es zu kleineren Schlägereien unter Jugendlichen. In der Friedhofstraße büßte ein junger Mann einen Zahn ein, weil ein anderer, der sich von ihm beleidigt fühlte, ihm mit der Faust ins Gesicht schlug.

Schlägereien und Körperverletzung

Eine gefährliche Körperverletzung wurde angezeigt: In der Kaiserstraße hatte ein Jugendlicher einen Feuerwerkskörper in der Hand entzündet.

Der traf als Querschläger eine 15-jährige Jugendliche und verletzte sie am Unterarm. Keine besonderen Vorkommnisse meldeten die Polizeirevier in Bad Schönborn und Philippsburg.

Feuerwehr nonstop im Einsatz

Deutlich mehr zu tun hatte die Feuerwehr. Die war von 23 bis 6 Uhr früh fast nonstop unterwegs.

Der Silvesterabend verlief zunächst ruhig. Doch kurz nach 23 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm an das Bürgerzentrum Bruchsal gerufen. Dort qualmte eine abgefeuerte Rakete im unteren Bereich des Wirtschaftshofs.

Auf der Rückfahrt löschten die Floriansjünger gleich noch einen brennenden Mülleimer in der Wörthstraße. Später gab es noch kleinere Brände zu löschen, die wohl durch abgefeuerte Feuerwerkskörper entstanden sind. In der Seilersbahn stand ein Altkleidercontainer in Flammen. Der letzte Alarm in der Silvesternacht ging um 4.30 Uhr ein.

Ein Fassadenbrand in die Huttenstraße wurde gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Efeu-Hecke an einer Mauer hinter dem evangelischen Altenzentrum in Brand geraten war. Über die Drehleiter wurde der Brand gelöscht.

Open-Air-Party in Tiefenbach

Die größte Party wurde übrigens in Tiefenbach gefeiert: Mit einem Open-Air-Spektakel startete der Östringer Stadtteil, der auf eine 900-jährige Geschichte zurückblickt, ins Jubiläumsjahr.

Weit über tausend Leute fanden sich in der Ortsmitte rund um das Rathaus ein, um ausgelassen zu feiern. „Super Stimmung, super Party, tolle Musik“, beschreibt Ortsvorsteher Thomas Behr die Party, die nach seiner Einschätzung alle Erwartungen übertroffen habe.

Dazu ließen es die Tiefenbacher besonders krachen: In den nördlichen Weinbergen wurde ein zehnminütiges Höhenfeuerwerk abgefeuert, das den Nachthimmel bis in 150 Meter Höhe in bunte Glitzerfarben tauchte. Beim Neujahrsgruß des Ortsvorstehers knallten die Sektkorken – die Stadt Östringen hatte 90 Flaschen Secco gestiftet.

Dichtes Gedränge herrschte vor der Open-Air-Bühne beim Rathaus, wo die Sinsheimer Coverband Fate schon zwei Stunden vor Mitternacht bis 2 Uhr nachts den Feierenden kräftig einheizte. Die Feuerwehr in Tiefenbach hatte in dieser Nacht nur einen Einsatz. Und der bestand aus Brezelbacken.

Ein Neujahrsbaby gibt es im Bruchsaler Krankenhaus bislang nicht. Einige werdende Mütter sind zwar guter Hoffnung, ob es mit dem Geburtsdatum 1. Januar aber noch etwas wird, war bis Redaktionsschluss noch nicht absehbar.