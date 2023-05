Interview mit Sofia Kaiser

Hebamme aus Bruchsal: „Der herausforderndste Aspekt ist das hohe Arbeitsaufkommen“

Sofia Kaiser ist Hebamme in der RKH Fürst Stirum Klinik in Bruchsal. Anlässlich des Internationalen Hebammentags verrät sie, was für sie diesen Beruf reizvoll macht, und was man unbedingt für die Ausbildung mitbringen sollte.