Ortsvorsteher will durchgreifen

Heidelsheimer ärgern sich über Hundekot vor Kindergarten

Fast jedem ist es schon einmal passiert. Ein falscher Tritt an der falschen Stelle und man ist schnell mal in einen Hundehaufen getreten. In Heidelsheim nahm dieses Ärgernis in letzter Zeit zu. So sehen es jedenfalls einige Erzieherinnen des evangelischen Kindergartens „Der gute Hirte“.