Heidelsheimer Verbindung in die toskanische Kulturhauptstadt Volterra lebt wieder auf

Nicht nur die Musik von Al Bano und Romina Power hatte es Martina Füg angetan. „Ich wollte auch die Texte verstehen und habe am Justus-Knecht-Gymnasium einen ersten Italienisch-Kurs belegt.“ Ein sehr vorausschauender Schritt der Heidelsheimerin.

Denn heute ist Martina Füg Vorsitzende des Freundeskreises Heidelsheim-Volterra. Sie sorgt wie viele andere Aktivisten mit dafür, dass die schon Jahrzehnte bestehende Verbindung zwischen Kraichgau und Toskana weiter lebt. Nach den Durststrecken der Corona-Jahre bringt 2022 neue Begegnungen der Menschen. Plus einer Beförderung der Freundschaft zur Partnerschaft. Ganz Bruchsal wird sich offiziell mit dem 930 Straßenkilometer entfernten Volterra zusammen tun. Der Gemeinderat hat das kürzlich beschlossen.

„Wann die Vertragsunterzeichnung sein wird, das wird gerade noch besprochen. Vielleicht können wir sie mit dem Heidelsheimer Jubiläumsfest verbinden“, sagt Füg. Vom 15. bis 18. Juli feiert die alte kurpfälzische Stadt das 1.250-jährige Bestehen.

Damit holen die Heidelsheimer nach, was die Pandemie 2020 und 2021 verhinderte. Corona legte zudem die persönlichen Begegnungen lahm. Deshalb freut man sich auch in Volterra auf neuen Schwung Richtung Deutschland, erklärt Viola Luti. Sie ist in der Verwaltung der 11.000-Einwohner-Stadt mit „Gemellaggi“, also mit den Partnerschaften befasst.

Naturfreunde knüpften vor 45 Jahren die ersten Kontakte

Es waren die Naturfreunde Heidelsheim, die vor schon 45 Jahren mit einem ähnlichen Verein in Volterra in engen Kontakt kamen. Weil in beiden Orten zudem viel Wert auf die Präsentation der eigenen Geschichte gelegt wird, ergaben sich weitere Verbindungen zwischen der Toskana Deutschlands, wie der Kraichgau oft genannt wird, und dem Original.

Volterras Stadtteilgruppen, die sogenannten Contraden, kamen in historischen Kostümen für bewunderte Auftritte beim Reichsstadtfest an die Saalbach. Ebenso wie Fahnenschwinger, Armbrustschützen und die Musikgruppe „Allegri Erranti“. Untergebracht waren die Besucher immer privat bei den Gastgebern.

Im Juli zum Stadtgeburtstag soll alles wie früher sein. „Wir rechnen diesmal mit 80 italienischen Gästen, auf jeden Fall aus den Reihen der Contraden und Fahnenschwinger“, berichtet Martina Füg.

Für die Kunst der Sbandieratori, also der Fahnenschwinger, war die Feuerwehr Heidelsheim einst Feuer und Flamme. Eine eigene Abteilung mit Training in Volterra wurde gegründet. Sie gibt es immer noch, auch wenn weitere kräftige Arme fürs Schwingen gesucht werden.

Volterra ist derzeit Kulturhauptstadt der Toskana

Italienisch ist die Hauptsprache der Verständigung zwischen den Kulturen, heißt es vom Heidelsheimer Freundeskreis. Auf die eigene gepflegte Sprache ist man in der Toskana und bei den Volterrani stolz, ebenso auf das Erbe der Etrusker. Bekannt ist das Amphitheater von Volterra.

Dass jetzt eine weitere Arena entdeckt wurde, stärkt die touristische Bedeutung. Kulturhauptstadt Italiens wollte Volterra 2022 werden. Zwar hatten andere die Nase vorn, doch zum Ausgleich gab es den Jahrestitel „Kulturhauptstadt der Toskana.“