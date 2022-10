Der Mann mit karierter Schiebermütze auf dem Kopf hat Mühe, seinen Stand in der Stadtgrabenstraße von dem herabfallenden Laub der Bäume freizuhalten – doch es nützt alles nichts: Der goldene Oktober macht seinem Namen alle Ehre – und noch bevor das Bruchsaler Herbstfest um 13 Uhr offiziell öffnet, weht eine Windböe erst eine Porzellanvase und dann den Kleiderständer um.

Trotzdem bleibt Trödelhändler Otto Jung gelassen: „Scherben bringen Glück“, sagt der 82-Jährige, der sich am Flohmarkt in der Innenstadt beteiligt und mit seinem Stand Kruschtler-Herzen höherschlagen lässt.

Steigende Preise dämpfen die Kauflust beim verkaufsoffenen Sonntag in Bruchsal

„Nachgelassen hat die Nachfrage bei den Kleidern, zugenommen eigentlich nirgendwo“, sagt der Rentner aus Blankenloch. Tatsächlich wird an den dutzenden Ständen zwischen Friedrichsplatz, Victoriapark und Bahnhofsplatz mehr geguckt als gekauft, auch einige Meter weiter, wo es filigran geschnitzte Figuren, Gemälde und Bronzefiguren auf den Verkaufstisch geschafft haben.

Ja, die Kauflust ist in Zeiten steigender Preise gedämpft, findet die Verkäuferin dort. Das Flohmarktpublikum sei von Stadt zu Stadt unterschiedlich, meint die Karlsruherin, die auf vielen Märkten in der Region unterwegs ist, aber ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie habe bereits überlegt, in Zukunft auf Socken, Unterwäsche und Lebensmittel umzusteigen, erklärt sie.

Für heute hofft sie hingegen noch einmal auf die rechte „Kruschtelstimmung“: „Edel-Trödel“ beschreibt sie ihr Sortiment. Ob in Zeiten wie diesen mehr geknausert wird? Händler Enis Öncal überlegt: „Gefeilscht wurde schon immer.“ Nur: „Gekauft wird eben weniger.“

Rund 70 Händler beim verkaufsoffenen Sonntag in Bruchsal

Und so steht auch der verkaufsoffene Sonntag, zu dem rund 70 Einzelhändler und Gastronomiebetriebe in Bruchsal ihre Türen geöffnet haben, unter dem Eindruck von Energiekrise und steigender Preise: Bei Monika Grigo, die von ihrem Stoff- und Nähzubehörgeschäft in der Bruchsaler Kaiserstraße aus den Trubel zwischen Schönborn- und Marktplatz gut im Blick hat, brennt nur noch jede zweite Deckenlampe, das sei ihr Beitrag zum Energiesparen, sagt sie.

Bei gutem Wetter bleiben die Leute eben eher draußen. Monika Grigo, Einzelhändlerin

Vor ihrem Schaufenster stauen sich zwar die Sonntags-Bummler regelrecht, im Laden selbst geht es aber stattdessen gemütlich zu: „Nur weil viele Leute vorbeilaufen, heißt das nicht, dass auch viele ins Geschäft kommen“, sagt Grigo. „Aber das ist okay. Bei gutem Wetter bleiben die Leute eben eher draußen.“

Davon profitieren vor allem die Foodtrucks um den Marktplatz, wo sich Nico Sica gerade die Holzspäne von der Hose klopft. Der Mitarbeiter der Bruchsaler Gärtnerei Wohl ist mit einem eigenen Stand in der Innenstadt vertreten. Wer hier mit der Säge am schnellsten einen Baumstamm zerteilt, dem winkt als Preis ein Arbeitseinsatz der Profis im heimischen Garten. Mit 41 Sekunden hat Nico Sica bereits vorgelegt.

Touristinfo lädt in Bruchsal zum „Speedpuzzeln“

Mehr Zeit zum Gewinnen muss zwei Häuserblocks weiter eingeplant werden, wo die Touristinfo zum „Speedpuzzeln“ lädt. Vier Teams haben sich gefunden, um aus 1.000 Puzzlestücken ein Bild des Bruchsaler Schlosses zusammenzusetzen – der schnellsten Gruppe winkt ein 500 Euro Gutschein, der auf die Stromrechnung der Stadtwerke angerechnet wird.

„Die könnte ich jetzt gut gebrauchen“, sagt Ronya Fischer, die gerade in Bruchsal eine Wohnung bezogen hat und nun mit ihren Geschwistern die Köpfe über den 1.000 Einzelteilen zusammensteckt. „Erst den Rand bauen“, lautet die Strategie der Gruppe, die zum schnellen Erfolg führen soll. Nach wenigen Minuten ist der erste Teil des Schlosses bereits zu erahnen.

Auch im Barockschloss gehörte Wein einst zum Alltag dazu

Dabei lädt das Barockschloss auch gleich selbst zum Erkunden ein, dürfte ein Herbstfest doch ganz im Sinn der einstigen Fürstbischöfe gewesen sein. Vom Balkon aus fällt der Blick auf die Allee aus Kastanien im barocken Garten, die gerade dabei sind, ihre braunen Blätter im vielleicht letzten warmen Wind des Jahres abzuwerfen. „Erntezeit, Jagdsaison, Weinlese“, zählt Schlossführerin Ute Adler auf, was vor 300 Jahren den Hofstaat am Herbst begeistert haben dürfte.

„Vor allem der Wein gehörte zum Alltag dazu“, sagt Adler. Ein bisschen gilt das auch für Bruchsal im Herbst 2022: Zurück in der Fußgängerzone, wo am späten Nachmittag kaum noch ein Durchkommen ist, sind gleich zwei Weingüter mit Probierständen vertreten. „Wein gehört zum Kraichgau wie das Herbstfest zu Bruchsal“, findet Besucherin Monika Koehl.