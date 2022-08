Hinweise auf Millionen Jahre altes Leben bei Grabungen in Bruchsal entdeckt

Tiere und Pflanzen aus längst vergangenen Zeiten haben Studierende aus München jetzt bei einer Exkursion in Bruchsal gefunden. Zumindest ihre fossilen Überreste. Bis zu 30 Millionen Jahre alt könnten die Ausgrabungen sein.

Anke Friedrich hat als Professorin für Geologie in ihrem Leben schon so einige Steine gesehen und untersucht. Was für manche einfach nur ein Klumpen im Garten ist, ist für Friedrich und ihr Team von der Ludwig-Maximilians-Universität München ein Beweis für ein bestimmtes Erdzeitalter.

Manchmal findet sie sogar Hinweise auf Brände oder Vulkanausbrüche vor mehreren Millionen Jahren. Besondere geologische Funde hat die gebürtige Karlsruherin Friedrich vor Kurzem in Bruchsal gemacht.

Auf der Suche nach einem geeigneten Ort für eine Exkursion mit ihren Studenten kam sie zufällig am dortigen Weingut Klumpp vorbei. Dort wurde eine Baugrube ausgehoben, das machte die Geologin neugierig.

Schon auf den ersten Blick habe ich gesehen, dass das ein guter Ort für eine Exkursion wäre. Anke Friedrich, Professorin für Geologie

„Ich habe angehalten und bin hingelaufen. Schon auf den ersten Blick habe ich gesehen, dass das ein guter Ort für eine Exkursion wäre.“ Auf Nachfrage kam vom Weingut die Erlaubnis: Sie durfte mit ihrem Team graben.

In Bruchsal fanden die Studierenden dann Gesteine, die man dort ursprünglich nicht vermutet habe, führt die Geologin aus. Nach einem amtlichen Verzeichnis soll in der Nähe zum Weingut ein Ort mit Sedimenten aus dem Eozän (40 Millionen bis 50 Millionen Jahre alt) sein.

Auch das Putzen gehört zu den Aufgaben der Geologen

Diese waren in der Baugrube jedoch nicht zu finden. In Bruchsal erkannten die Forscherinnen und Forscher aber auf den ersten Blick orangefarbene Gesteine, die etwas jünger sind und mutmaßlich aus dem Miozän oder Oligozän stammen. Damit wären sie knapp 20 Millionen bis 30 Millionen Jahre alt.

„Bevor wir alles erfassen konnten, mussten wir das sichtbare Material erst mal reinigen. Durch Regen waren die Steine verschlammt. Auch das gehört zur Aufgabe der Geologen“, so Friedrich. Das ist eine Besonderheit dieses Berufes, wie man auf den Fotos der Grabung erkenne.

Die Professorin und ihre Studierenden reinigen in einer Baugrube Steine, für manch einen mag das seltsam erscheinen, doch man gewinnt Erkenntnisse dabei. Student Wolfgang Stoiber fand beispielsweise verkohlte Pflanzenreste, die mehrere Millionen Jahre alt sind. So etwas ist nicht alltäglich.

Tierfunde im Oberrheintal ähneln Tintenfischen

Auch einige Tierreste konnten gefunden werden. Im Oberrheintal sind diese nicht einfach zu entdecken, da sie durch die jüngeren Sedimente im Graben verdeckt werden. In Bruchsal hingegen waren einige gerundete Kieselsteine aus Belemniten zu finden. Die Tiere ähneln den heutigen Tintenfischen oder Kalmaren.

Die zu Fossilien versteinerten Kreaturen lebten einst im Meer, sind aber älter als die in den Sedimenten der Grube gefundenen Steine. Während der Absenkung des Oberrheingrabens sind sie durch Einschwemmung in den Bereich der Bruchsaler Grube geraten, die wohl eher eine Süßwasserlandschaft war, als Teil eines Meeres, so die Professorin.

Von der Offenheit der Bruchsaler begeistert

Von der Offenheit der Bruchsaler für die Forschung zeigte sich die Geologin begeistert. „Es ist nicht selbstverständlich, eine Baugrube zu finden, die diese Eigenschaften aufweist, in der dann auch noch geforscht werden darf“, sagt Anke Friedrich rückblickend.

Jürgen Dick aus Bruchsal beschäftigt sich schon länger mit der Geologie – ihm ist Friedrich dankbar für seine Unterstützung bei ihrer Arbeit. Für die Lehrstuhlinhaberin heißt es nach Abschluss der Arbeiten nun, alles zu sichten und später ihre Ergebnisse zu publizieren.