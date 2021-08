Hirse-Labyrinth in Bruchsal-Büchenau ist ein Besucher-Magnet

Als der Mond glutrot über den Stauden aufgeht, sind Gudrun und Alexander Frauenfeld mit ihren Kindern Amanda und Jonathan längst im Dickicht des Büchenauer Hirse-Labyrinths untergetaucht.

Noch kann man die Hand vor Augen sehen, und die vierköpfige Familie aus Friedrichstal hat es eilig, denn die Kinder haben die Taschenlampen zuhause gelassen. Aber die passionierten Irrgänger vertrauen auf ihre Routine – und ihren Orientierungssinn. „Wir kennen alle Mais-Labyrinthe in der Umgebung, aber das hier ist das schönste“, sagt Mutter Gudrun.

Die elfjährige Amanda hat schon manche Geburtstagsfeier auf dem Gelände des von Familie Schäffner aufwendig angelegten Labyrinths verbracht, und sie findet es immer noch cool, die kleinen Stempelhäuschen abzulaufen auf Wegen, an denen Hirsestauden fast über den Köpfen zusammenwachsen und die oft genug in Sackgassen münden.

Wie ein großer Mantel liegt nun die Dunkelheit über dem rund zwei Hektar großen Gelände mit seinem Wegenetz, das mehrere Kilometer lang ist. Plötzlich hüpfen aus allen Ecken Lichter: Die meisten Familien sind mit Stirn- und Taschenlampen im Feld unterwegs, um die sechs Stationen zu finden, die es abzustempeln gilt für die Teilnahme an einer Tombola.

Wir hatten noch nie so viele Besucher wie diesmal.

Anette Schäffner, die mit ihrer Familie in Büchenau einen Hofladen betreibt, war selbst schon oft im Gewirr von Mais-Labyrinthen unterwegs, und einmal wurde sie von Bekannten gefragt, ob sie nicht auch einen Irrgarten anlegen wolle. „Unser Boden hat keinen Wasserspeicher,“ erklärt sie, weshalb Mais nicht in Frage kam. Hirse dagegen schon.

Diese Gräser überstehen auch eine Durststrecke, erklärt die Expertin. Seit sechs Jahren gibt es das Büchenauer Labyrinth inzwischen. „Wir hatten noch nie so viele Besucher wie diesmal“.

Seit dem Start Ende Juli seien es schon weit über 1.000 gewesen. Bis zum Ende im Oktober peilt sie die 2.000er-Marke an. Auch viele Auswärtige hat sie in diesem Sommer empfangen, etwa Familien, die von der Autobahn einen Abstecher machen. „Es hat sich herum gesprochen.“

Am Samstagabend wirkt der Irrgarten als wahrer Magnet, denn er ist bis Mitternacht geöffnet. Schon den ganzen Tag über sind Kinder auf den großen Strohballen herum getollt, haben Schafe und Kaninchen auf dem Gelände beim Hofladen gestreichelt, während die Eltern es sich im Biergarten gemütlich machen bei Essen, das die Schäffners selbst kochen.

Auch beim Anlegen der Stauden und dem späteren Austüfteln der Irrwege arbeitet die Familie im Team. Tochter Laura gibt die Richtungen vor, Sohn Martin ebnet später die vielen Wege mit dem Traktor. „Wir wollen ja Hunderte von Leuten in Verwirrung bringen“, sagt Anette Schäffner. Diesmal dürften sie es schwerer haben, Schäffner hat mit dem Sudangras eine bis drei Meter hochwachsende Hirse-Art gepflanzt.

Inzwischen haben die Frauenfelds schon vier Stationen abgearbeitet. Tapfer kämpfen sie sich durch die Finsternis, die Lampe am Smartphone erweist sich als hilfreicher Begleiter. „Da waren wir doch schon“, ruft es immer wieder aus den Stauden.

Die Vier haben ein System: Erst einmal konsequent rechts gehen. Aber dann biegt einer doch mal links ab, die anderen hinterher und plötzlich geht es nicht mehr weiter. „Die fünf fehlt noch!“ ruft Jonathan.

Auf einer Kreuzung stoßen sie auf eine andere Familie, Tipps werden ausgetauscht, die Zahl der Stempel verglichen. Der sechsjährige Joscha und der neunjährige Samuel sind auf dem gleichen Stand.

Die Brüder kennen sich im Dunkeln aus und geben sich cool. Ihren Vater Alexander Pfeifer und den Großvater Dieter Deutsch hätten sie am liebsten gleich in den Biergarten geschickt, um alleine auf Stempeljagd zu gehen.

Dass sie die beiden Erwachsenen im Schlepptau haben, dürfte sich jedoch ausgezahlt haben. Nach einer knappen Stunde haben sie das Abenteuer erfolgreich beendet und steuern fast gleichzeitig mit den Frauenfelds den Biergarten an, wo es zum Abschluss noch einen Imbiss gibt.

Vor dem Feld steht Verwirrungskünstlerin Anette Schäffner bei einigen Bekannten. „Zu 85 Prozent biegen die Leute erst einmal nach links ab“, verrät sie ihnen. Daher platziere man zunächst keine Stempelhäuschen links. Aber psst! Nicht weiter erzählen.

Nachtlabyrinth und „Gruselnacht“

Das Labyrinth in Büchenau ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Das nächste Nachtlabyrinth gibt es am 11. September und zum Abschluss bei der „Gruselnacht“ am 16. Oktober.