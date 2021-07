Katastrophenhilfe

100 Krankenwagen fahren von Bruchsal aus zum Hochwasser nach Rheinland-Pfalz

Die Bruchsaler werden in den nächsten Stunden einige Blaulichter zu Gesicht bekommen: Aus ganz Baden-Württemberg rücken Krankenwagen an. Ihre Besatzungen sollen beim Hochwasser in Rheinland-Pfalz helfen.