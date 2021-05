In einigen Regionen Deutschlands kommt es hin und wieder zu Überschwemmungen, seltener auch mal zu einer größeren Überflutung. Und mancher Hochwasserpegel ist so selten, dass von einem Jahrhunderthochwasser gesprochen wird, wie etwa 2002 in Hamburg.

Viele werden sich noch an die Bilder des Altkanzlers Gerhard Schröder erinnern, der mit Gummistiefeln durch den Schlamm stapfte. Nicht mehr ganz so präsent ist das Hochwasser, das Bruchsal vor 90 Jahren ereilte.

Am 8. Mai 1931 schwoll der sonst eher ruhige Saalbach nach massiven Niederschlägen beginnend am 6. Mai enorm an und trat über die Ufer. Wie in Venedig mussten einige Bruchsaler mit dem Boot durch die Straßen rudern, um voranzukommen.