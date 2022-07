Höchste Waldbrandgefahr besteht derzeit in der Region zwischen Philippsburg und Bruchsal. Inzwischen ist die oberste Warnstufe fünf laut Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes erreicht. Zur extremen Lage tragen demnach die Hitze und die langanhaltende Trockenheit bei.

Mit Grillverboten reagieren die Kommunen auf die Waldbrandgefahr. Überall weisen die Behörden darauf hin, dass offenes Feuer und auch das Rauchen im Wald vom seit März und noch bis einschließlich Oktober verboten sind.

Feuer- und Grillstellen im Kreis Karlsruhe gesperrt

Selbst das Grillen an dafür eingerichteten Plätzen ist bis auf Weiteres nicht erlaubt. Besondere Vorsicht muss die Stadt Waghäusel walten lassen: Sie ist der oft heißeste Ort in Deutschland.

Auf Anfrage teilt Desiree Herzog vom Ordnungsamt der Stadt mit: Das Landratsamt habe vor wenigen Tagen die Sperrung der Feuer- und Grillstellen in den Wäldern des Landkreises erlassen. Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße würden mit empfindlichen Geldbußen geahndet, heißt es. Der kommunale Ordnungsdienst nehme regelmäßig die Grillhütte in Kirrlach unter die Lupe, versichert sie.

Immer wieder komme es vor, dass sich Uneinsichtige einem Verbot widersetzten und unerlaubt im Wald ein Feuer machten, teilen die Förster Christian Hautz aus Philippsburg und Michael Durst aus Bruchsal mit. „Die allermeisten Waldbrände werden durch Fahrlässigkeit ausgelöst“, lassen sie wissen: „Brandursachen sind häufig weggeworfene Zigarettenkippen.“ Gelegentlich komme es auch vor, dass Kinder im Wald oder am Waldrand zündelten, wissen die zwei Forstbeamten.

Philippsburger Stadtwald könnte wie Zunder brennen

Einer besonderen Gefährdung ist der 1.200 Hektar große Stadtwald Philippsburg mit seinem hohen Anteil an Nadelbäumen ausgesetzt, die wie Zunder brennen können. In den vergangenen fünf Jahren gab es gleich vier Hitzesommer, betont Förster Hautz und erinnert sich gut an mehrere kleine Waldbrände auf 100 bis 150 Quadratmetern. „Der Klimawandel macht uns große Sorgen. Es wird immer schwieriger, den Wald zu erhalten.“

Bei einem Vor-Ort-Termin zeigt Revierleiter Hautz, wie trocken der Boden im Wald ist und wie viel totes Holz dort liegt. Hier genüge schon ein Funke, um die ganze Fläche in Flammen aufgehen zu lassen.

Eine bessere Ausgangsposition als Philippsburg hat Bruchsal mit seinen Laubwäldern, die 80 Prozent des Gesamtbestands ausmachen. „Sie brennen nicht so schnell, sie sind nicht ganz so gefährlich.“ Dennoch spricht Michael Durst von einer durchaus kritischen Lage in seinem 1.450 Hektar großen Stadtwald.

Forst und Feuerwehr arbeiteten eng zusammen, um Waldbrände zu verhindern und gegebenenfalls zu bekämpfen, bestätigt Philippsburgs Gesamtkommandant Rudolf Reiß, der gerade einen Einsatz hinter sich hat. Mit zwei speziellen Unimogs TLF 2000, sieben Tanklöschfahrzeugen und fünf Tragekörben zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden, insbesondere der Bodenbrände, rücken die Feuerwehrleute im Notfall aus. „Die allerkleinste Unachtsamkeit kann den allergrößten Brand auslösen“, warnt Kommandant Reiß.