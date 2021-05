Als die Lebenshilfe Bruchsal das letzte Mal einen Container für China gepackt hatte, stand das Schiff anschließend im Stau vor dem Suez-Kanal. Hoffentlich geht es dieses Mal schneller – das hofft auch das Team von HOFA-Akustik und deren chinesischer Handelspartner.

Während Billigware aus China den Weltmarkt flutet, gehen HOFA und Lebenshilfe den umgekehrten Weg und liefern hochwertige, handverarbeitete Akustikmodule nach Fernost. „Seit einigen Jahren pflegen wir eine sehr gute Geschäftsbeziehung zu einem Reseller unserer Akustikmodule in China“, sagt Jan Bönisch, Juniorchef bei HOFA.

Der Partner stattet luxuriöse chinesische Wohnzimmer und High-End HiFi-Räume aus – nicht nur mit den Akustikmodulen, die in Karlsdorf entwickelt und in Bruchsal gebaut werden, sondern auch mit in Berlin handgefertigten Lautsprechern, die sich in der Preisklasse eines Oberklassen-PKW bewegen.