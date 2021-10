Bruchsaler rennen bei Hoffnungslauf gegen Kinderarmut

Wie schon im Jahr zuvor gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer coronabedingt getrennt an den Start. Anstelle eines einzelnen großen Laufnachmittags verteilt sich die Benefizveranstaltung erneut auf eine ganze Woche.

Vom 4. bis zum 10. Oktober haben alle Bürgerinnen und Bürger – egal ob Jung oder Alt, ob ambitionierter Hobbysportler oder Marathonläufer – die Möglichkeit, Kilometer für den guten Zweck zurückzulegen.

Das Prinzip ist dabei einfach erklärt: Einzelpersonen oder Mannschaften suchen sich einen Sponsor, der ihre Laufleistung finanziell honoriert. Die sportlich erlaufenen Spendengelder werden anschließend gesammelt und kommen sozialen Projekten zugute.

„Man kann aber auch ohne Sponsor mitmachen und seine gelaufenen Kilometer online auf unserer Homepage eintragen“, erklärt Jasmin Skowaisa, Pressemitarbeiterin der Caritas Bruchsal, den Ablauf. Demnach stehe bei der Veranstaltung vor allem der Mitmach-Gedanke im Vordergrund.

Die Palette an Hoffnungsläufern sei breit gefächert. Nicht nur Sportler wie Fußballvereine oder Laufgruppen, sondern auch Unternehmens- und Seniorenteams, Schulklassen oder Kindergärten hätten bereits ihre Teilnahme signalisiert.

„Es geht ums Dabeisein“, sagt Skowaisa. Wichtig sei dabei auch, dass jeder Teilnehmer selbst entscheiden könne, wie und wann er seine Kilometer laufen möchte.

Ob beim Joggen in der Natur, ein Spaziergang mit der Familie, die tägliche Gassirunde mit dem Hund oder auf dem Laufband in den heimischen vier Wänden: Jeder Kilometer fließt am Ende digital in die Gesamtwertung ein.

Als selbsternannter Ansporn gilt es, die 40.000 Kilometer aus dem Vorjahr zu knacken. Dies entspricht in etwa der Strecke einer Erdumrundung.

Bei der Eröffnung am vergangenen Montagmittag kamen unter anderem Sabina Stemann-Fuchs, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbandes Bruchsal, Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos) sowie SEW-Geschäftsführer Jürgen Blickle zusammen.

Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick übernimmt Schirmherrschaft

Petzold-Schick und Blickle, die wie in den Jahren zuvor die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernehmen, eröffneten den Lauf am Jugendzentrum Southside gemeinschaftlich mit der Starterklappe.

Beide ließen es sich auch nicht nehmen, bei einer symbolischen Laufrunde um den Veranstaltungsort die ersten Meter für den guten Zweck zu sammeln.

Das Jugendzentrum wurde nicht zufällig als Veranstaltungsort gewählt. „Während Corona sind die Probleme der Kinder besonders unter das Brennglas gerückt worden. Aus diesem Grund möchten wir mit dem diesjährigen Hoffnungslauf Projekte unterstützen, die Kindern aus einkommensschwachen Familien helfen“, sagte Stemann-Fuchs.