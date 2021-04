Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Bruchsal entstanden

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Bruchsal ist ein Sachschaden von rund 21.000 Euro entstanden. Grund für den Unfall war eine Vorfahrtsverletzung einer 67-jährigen Autofahrerin.

Weil eine Autofahrerin vermutlich die Vorfahrt missachtete, hat sich am Montagnachmittag im Bereich Heidelberger Straße/Robert-Koch-Straße in Bruchsal ein Unfall ereignet, bei dem ein hoher Sachschaden entstanden ist.

Laut Angaben der Polizei fuhr die mutmaßliche Unfallverursacherin kurz vor 17 Uhr mit ihrem Audi auf der Robert-Koch-Straße in Richtung Heidelberger Straße, um dort nach links abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt stand verkehrsbedingt auf der Heidelberger Straße eine 32-jähriger Ford-Fahrerin, die nach links in die Heidelberger Straße abbiegen wollte. Als die 67-jährige Audi-Fahrerin auf die Heidelberger Straße einfahren wollte, übersah sie den aus Richtung Bruchsal kommenden Porsche zu spät und kollidierte mit diesem. In der Folge wurde der Porsche auf den wartenden Ford geschoben.

Durch den Aufprall wurde die 67-jährige Frau leicht verletzt. Ihr Fahrzeug sowie der Porsche waren aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.