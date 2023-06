Weil ein Autofahrer nach einem Unfall über Nackenschmerzen klagte, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war der Autofahrer am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr mit einem Mercedes in der Joß-Fritz-Straße in Bruchsal-Untergrombach unterwegs.

Aufgrund eines Bedienfehlers prallte er gegen zwei geparkte Autos. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Während des Einsatzes verschlechterte sich der Zustand des Mannes. Weil er über Nackenschmerzen klagte, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der ihn in ein Krankenhaus flog.