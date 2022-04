Hundebesitzer beleidigt Polizistin am Baggersee Untergrombach

Die Polizei hat am Dienstag einen betrunkenen Hundehalter festgenommen. Dabei beleidigte der 39-Jährige am Untergombacher Baggersee eine Polizistin, wehrte sich gegen die Festnahme und versuchte zu flüchten.

Ein 39-jähriger Hundebesitzer hat am Baggersee Untergrombach in Bruchsal am Dienstag eine Polizistin beleidigt und sich anschließend massiv gegen seine Festnahme gewehrt. Wie die Polizei berichtete, wollte sie den Mann gegen 17 Uhr kontrollieren, da er offensichtlich stark betrunken war und sein Hund frei herumlief.

Anscheinend konnte sich der 39-Jährige nur noch mit Mühen auf den Beinen halten und nicht mehr um seinen scheinbar völlig verängstigten Boxer kümmern. Anstatt seine Personalien anzugeben, beleidigte der Mann jedoch eine der Beamtinnen und versuchte zu flüchten.

Tierrettungsdienst kümmert sich um Hund

Als die Streife der Polizeihundeführerstaffel ihn daraufhin festnehmen wollte, wehrte er sich erbittert. Zu viert konnte ihn die Polizei schließlich unter Kontrolle bringen, wobei sich eine Beamtin leicht verletzte.

Ein Akoholtest ergab später einen Wert von über zwei Promille bei dem 39-Jährigen. Den restlichen Abend musste er in einer Gewahrsamszelle verbringen. Seinen Hund übergab die Polizei an einen Tierrettungsdienst.