Im Landkreis Karlsruhe wird weiter geimpft. Um noch mehr Menschen zu erreichen, steht ab diesem Samstag, 5. März, neben den gängigen Impfstoffen im Impfstützpunkt Bruchsal allen Personen auch der Impfstoff von Novavax zur Verfügung. Das teilte das Karlsruher Landratsamt am Donnerstag mit. Der Impfstoff sei von vielen Menschen bereits erwartet worden, hieß es, nun habe das Land Baden-Württemberg diesen ausgeliefert.

Der Landkreis schaffe dafür zusätzliche Kapazitäten am Standort Bruchsal. Seit Eröffnung der vier Impfstützpunkte in Ettlingen, Bruchsal, Bretten und Graben-Neudorf im Dezember 2021 sind dort laut Angaben des Landratsamts insgesamt rund 40.000 Impfungen durchgeführt worden.

Termine sowohl für die Impfungen mit dem Impfstoff von Novavax als auch mit den Impfstoffen von Moderna und Biontech sind online auf der Internetseite des Landkreises Karlsruhe buchbar. Wer sich kurzfristig zur Impfung entschließen und einen Impfstützpunkt zu dessen Öffnungszeiten aufsuchen sollte, werde aber auch nicht abgewiesen.

Novavax-Impfung nur im Stützpunkt Bruchsal

Am Standort Bruchsal wird laut Landratsamt täglich geimpft, in Ettlingen jeden Samstag. In Bretten und Graben-Neudorf gebe es zwei Mal pro Monat einen Impftag. Die Impfung mit dem Impfstoff von Novavax ist den weiteren Angaben zufolge nur im Impfstützpunkt Bruchsal möglich.

Die Terminbuchung erfolgt über die interaktive Karte unter www.landkreis-karlsruhe.de/coronavirus sowie über die Startseite unter www.landkreis-karlsruhe.de und die Menüpunkte „Anliegen online erledigen/Terminreservierung“.