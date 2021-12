Die Stadt Bruchsal hat im Corona-Jahr 2020 einige Millionen Euro mehr eingenommen als erwartet. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben fielen um 14,2 Millionen Euro höher aus. Das berichtete Fachbereichsleiter Steffen Golka dem Gemeinderat. Für die Ergebnisrechnung ergibt das ein Plus von 9,6 Millionen Euro im Haushalt. Zumal sich die pandemiebedingten internen Mehrausgaben zwar auf 500.000 Euro beliefen, aber durch ausgefallene Veranstaltungen 400.000 Euro gespart wurden.

Erwartbar war das nicht, betonte der Kämmerer. Bruchsal profitierte jedoch von zwei Sondersituationen: Der Bund unterstützte die Städte, um Ausfälle von Gewerbesteuer wegen Corona vorzubeugen. Städte verlangen beispielsweise keine Vorauszahlungen von den Firmen. Bruchsal erhielt deshalb 11,9 Millionen Euro als Kompensation.

Gleichzeitig gingen zweistellige Nachzahlungen von Gewerbesteuer 2018 ein, sodass am Jahresende 2020 mehr als erwartbar war floss. Über den Finanzausgleich 2021 und später werden zusätzliche Einnahmen wieder verrechnet.

Insgesamt verbuchte die Stadt 2020 über Steuern und Abgaben 111,4 Millionen Euro, davon 57 Millionen Euro Gewerbesteuer. Der Anteil an der Einkommenssteuer sank wegen Kurzarbeit. Dafür fielen die Zuweisungen vom Land Baden-Württemberg besser aus. Gleichzeitig waren an Personalkosten rund 1,2 Millionen Euro weniger nötig, weil Stellen nicht besetzt werden konnten. Der Kassenbestand betrug Ende 2020 rund 46 Millionen Euro, an Schulden standen 20 Millionen Euro in den Büchern.