Niemand fühlt sich so richtig zuständig. So jedenfalls empfindet es der Bruchsaler Reiner Johrden. Er besucht mehrmals in der Woche Senioren in unterschiedlichen Heimen, etwa in Bruchsal oder in Forst. Und überall werde das mit den Corona-Tests anders gehandhabt. „Dafür habe ich kein Verständnis.“

Gerade hat er sich durchtelefoniert, war erst bei seiner Krankenkasse, beim Gesundheitsamt und beim Land. Er will es nicht hinnehmen, dass er für Corona-Schnelltests vor Eintritt in ein Pflegeheim jedes Mal viel Geld bezahlen muss.

Seit diesem Montag gilt nun eine verschärfte Testpflicht. Außerdem ist klar: Die Kosten bleiben nicht beim Besucher hängen. Alle Heime müssen ihren Besuchern Schnelltests anbieten.