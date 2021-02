Im Sommer 2020 wurden bei heißen Temperaturen und an den Wochenenden viele Seen regelrecht überrannt. Die Szenen glichen sich im gesamten Land, etwa am Epplesee bei Karlsruhe, in Untergrombach oder auch am Weingartener Baggersee. Während Freizeitzentren wie am Weiherer Hardtsee oder in Forst die Besucherzahl regulieren können, ist das an den freien Seen nicht so einfach. Die Städte und Gemeinden setzten Sicherheitskräfte ein und sperrten die Seen kurzzeitig ab, um weitere Besucher vom Baden abzuhalten, mit teils nur mäßigem Erfolg.

Weil einige Schwimmbäder dicht waren oder auch nur begrenzt Gäste einließen und weil viele Menschen nicht in Urlaub fuhren, kam es zum Andrang an den Seen. Einzelne Seen in Baden-Württemberg wurden gleich komplett gesperrt, Sozialminister Manne Lucha drohte damit, weitere Seen dicht zu machen, sollten die Corona-Abstände nicht eingehalten werden. cz