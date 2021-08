Tausende Menschen strömen in normalen Zeiten nach Bruchsal zum verkaufsoffenen Sonntag. Nach gut 20 Monaten Pause soll nun erstmals wieder ein solches Event stattfinden.

Seit März 2020 hat es das nicht mehr in Bruchsal gegeben. Nun schöpfen die Einzelhändler wieder Hoffnung. Am 19. September soll nach langer Pause erstmals wieder zum verkaufsoffenen Sonntag geladen werden. Dazu hat nun die Stadtverwaltung grünes Licht gegeben.

„Es geht um den Erhalt des Standortes“, findet der Vorsitzende des Branchenbundes, Sven Wipper, fast dramatische Worte. Der Einzelhandel wolle wieder präsent sein.

Deswegen wird zum großen Herbstfest von 13 bis 18 Uhr und einer Automeile am Schloss geladen. Einen zweiten verkaufsoffenen Sonntag mit Schnäppchen- und Automeile soll es dann am 24. Oktober geben.

Mehr zum Thema Wunsch für September und Dezember Branchenbund Bruchsal drängt auf zwei verkaufsoffene Sonntage

Die Veranstaltungen in Bruchsal waren meist echte Publikumsmagnete. Sich eng an eng durch die City zu schieben, das ist allerdings unter Pandemiebedingungen schwierig. „Wir wollen deswegen die Plätze und Bühnen etwas entzerren“, sagt Wipper.

Auch „Brusl leuchtet“ ist wieder geplant

Viel konkreter könne er aber noch nicht werden, weil sich die Corona-Regeln allzu schnell wieder ändern können. Für den Einzelhandel jedenfalls sind die verkaufsoffenen Sonntage vor allem als Werbeaktion wichtig. Deswegen hatte der Branchenbund auch darauf gedrängt.

Über den Sommer hinweg hatten Stadt, Branchenbund und Citymanager bereits einige Aktionen auf die Beine gestellt, um wieder mehr Kunden in die Geschäfte zu locken. So gab es ein Riesenrad, den Kultursommer, die Klappstuhl-Kultur im Casa Mia und weitere kleinere Aktionen. Die Vorweihnachtsaktion „Brusl leuchtet“ soll im Übrigen am Freitag, 26. November, stattfinden.