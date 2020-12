Die Mails trudeln im Minutentakt ein: Immer mehr, insbesondere evangelische Kirchengemeinden, sagen jetzt doch ihre Weihnachtsgottesdienste ab. Bei den Katholiken hingegen ist man im Moment noch zurückhaltend. In Bruchsal etwa ist an Heilig Abend ein Gottesdienst im Parkhaus angedacht. Doch werden die wenigen Feiern dann womöglich überrannt?

Einigen Kirchen wird es offenbar zu brenzlig. Sie sagen geplante Weihnachtsgottesdienste ab und verweisen auf die immer noch hohen Infektionszahlen.

So sollte am Heiligen Abend ursprünglich ein ökumenischer Gottesdienst an der frischen Luft in Menzingen vor dem Wasserschloss stattfinden. Doch die Verantwortlichen machen einen Rückzieher. „Wir bedauern dies sehr, sehen dazu jedoch keine Alternative. Wir verweisen auf die Möglichkeit, einer Andacht im engen Familienkreis und auf unsere Streamingangebote im Internet“, teilt der katholische Pastoralreferent Frank Becker mit.

Ältestenkreise haben entschieden

Ähnliche Nachrichten kommen aus Philippsburg: Die evangelische Kirchengemeinde teilt mit, dass ab sofort und bis einschließlich 10. Januar in Philippsburg keine Präsenzgottesdienste in den evangelischen Kirchen mehr stattfinden werden.

Und auch die evangelische Kirchengemeinde in Ubstadt-Weiher und die Protestanten in Karlsdorf-Neuthard sowie die Bruchsaler Luthergemeinde streichen vorerst alle geplanten Gottesdienste. Eine generelle Stellungnahme des Kirchenbezirks steht noch aus, die Ältestenkreise waren beauftragt, vor Ort die Lage zu sondieren.

Parkhaus-Feier findet - Stand heute - statt

Ein anderes Bild bei den Katholiken: „Stand heute finden die geplanten Gottesdienste unter den vorgegebenen Bedingungen und Hygienekonzepten statt“, erklärt Dekan Lukas Glocker auf BNN-Anfrage.

Von der Diözese als auch vom Land sei dies so vorgesehen und rechtlich erlaubt. „Danach richten wir uns im Moment noch“, so Glocker. Der aber durchaus einräumt, dass sich das theoretisch in den nächsten Tagen noch ändern könnte. „Wir werden das nicht ausreizen, aber wir sehen auch, welche tiefen menschlichen Sehnsüchte es gibt, an Weihnachten Gottesdienst zu feiern.“

Die Bruchsaler Katholiken halten daher beispielsweise nach wie vor an einem ökumenischen Gottesdienst an Heilig Abend auf dem Parkdeck am Krankenhaus fest. Kommt es dann womöglich zum Kirchenhopping? Glocker fürchtet nicht, dass Protestanten, die trotzdem gerne in die Kirche gehen würden, dann in die katholischen Feiern gehen. „Die Teilnehmerzahl ist ja begrenzt, und man muss sich vorher anmelden.

Online-Angebote

Verschiedene Online-Angebote von Katholiken oder Protestanten gibt es hier: www.evki-ph.de, www.ekime.de, Yotube-Kanal Kirchengemeinden Menzingen und Oberacker; www.kraichtal-elsenz.de, Youtube-Kanal Kraichtal-Elsenz