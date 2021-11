Immobilien im Raum Bruchsal: Interessenten treiben Preise in die Höhe

Ein Haus ist aktuell so viel wert, wie jemand bereit ist zu zahlen. Die Interessenten treiben die Preise in die Höhe. Betrachtet man den ausgeschriebenen Preis, dann werden am Ende oft 20 bis 30 Prozent mehr bezahlt. Bei gebrauchten Eigentumswohnungen beispielsweise 3.300 bis 5.000 Euro pro Quadratmeter, vor sechs Jahren waren noch 2.000 Euro üblich. Grundstücke sind ganz rar. 600 Euro kostet der Quadratmeter im Schnitt, es kann aber auch bis 1.000 Euro gehen