Impfaktion im Bruchsaler Fürst-Stirum-Klinikum verzeichnet gute Bilanz

Am Freitag hat die Runde aus Bund und Ländern neue Beschlüsse in puncto Pandemie gefasst: Änderungen gibt es beispielsweise im Bereich der Quarantäne. Die Regelungen wurden entschärft. Wer eine Auffrischungsimpfung hat, also den „Booster“, und Kontaktperson ist, muss nicht mehr in Quarantäne. Das gilt auch für Personen, die frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen oder frisch genesen sind. Alle Übrigen gehen zehn Tage in Quarantäne. Mit Corona Infizierte oder Kontaktpersonen können sich aber nach sieben Tagen mit einem PCR- oder Antigenschnelltest freitesten. Beschäftigte, die etwa in Krankenhäusern oder Pflegeheimen arbeiten, können sich bereits nach sieben Tagen freitesten – allerdings brauchen sie dafür einen negativen PCR-Test und müssen 48 Stunden ohne Symptome sein.