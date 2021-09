Bruchsal will mit drei weiteren Impfaktionen die Quote erhöhen

Drei Mal können Menschen sich in Bruchsal im September noch gegen das Coronavirus impfen lassen - mit Impfstoff von Biontech oder Johnson und Johnson. Die Impfteams kommen zum verkaufsoffenen Sonntag, an die Albert-Schweizer-Realschule und auf den Bruchsaler Marktplatz.

Bruchsal gibt sich weiter Mühe, um Nicht-Geimpfte davon zu überzeugen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Neue Aktionen ohne Voranmeldung gibt es am 19., 23. und 26. September. Das Motto lautet „Bruchsal krempelt die #Ärmel hoch – Impfen hilft“.

Die Bruchsaler Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick appelliert an Nicht-Geimpfte: „Bitte nutzen Sie die Impfangebote und lassen sich impfen. Sie schützen damit sich selbst und Ihr Umfeld und leisten einen wichtigen, gesellschaftlichen Beitrag zur Überwindung der Pandemie.“

Den Start macht das mobile Impfteam am 19. September beim verkaufsoffenen Sonntag im Bruchsaler Rathaus. Von 13 bis 18 Uhr können sich all jene, die noch nicht geimpft sind, ohne Voranmeldung impfen lassen. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe Johnson und Johnson und Biontech.

Impfaktion an der Albert-Schweizer-Realschule vor allem für Schüler und deren Familien

Am 23. September folgt dann eine Impfaktion in der Albert-Schweitzer-Realschule von 12 bis 17 Uhr. Auch dies ist ein offenes Impfangebot. Es richtet sich aber vor allem an Familien sowie Schüler ab 12 Jahren aus allen Bruchsaler Schulen und deren Eltern.

Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren müssen für eine Impfung von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden, der auch an dem Aufklärungsgespräch teilnehmen muss. Für sie steht der Impfstoff Biontech bereit. Für die Erwachsenen besteht zudem die Möglichkeit, sich mit Johnson und Johnson impfen zu lassen.

Am 26. September ist ein weiteres mobiles Impfteam des Landkreises in der Bruchsaler Innenstadt. Von 10 bis 15 Uhr steht der Impfbus im Bereich des Marktplatzes. Auch bei diesem Termin werden die Impfstoffe Johnson und Johnson sowie Biontech verimpft.

Wer sich impfen lassen möchte, kann ohne Voranmeldung vorbei kommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bruchsal. Nicht-Geimpfte brauchen dazu ihren Personalausweis, die Krankenversichertenkarte und den Impfpass. Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten zum Impftermin begleitet werden.

Bruchsal hatte schon in den vergangenen Monaten immer wieder Impf-Aktionen in Kooperation mit dem Landratsamt Karlsruhe durchgeführt - vom großen Impf-Wochenende im Juli bis Impfen und Bratwurst im August.