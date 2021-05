Impfzentren in Bruchsal-Heidelsheim und Sulzfeld: Keine neuen Termine für Erstimpfungen bis Juni

Der Frust sitzt tief, sowohl bei Impfwilligen als auch bei den Mitarbeitern in den vom Landkreis Karlsruhe betriebenen Impfzentren in Bruchsal-Heidelsheim und Sulzfeld. Seit knapp zwei Wochen werden so gut wie keine Termine für Erstimpfungen mehr freigeschaltet. Von der vom Bund angekündigten Impfstoff-Schwemme ist nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil: Was aktuell an Impfstoff kommt, ist bereits verplant.

Mitarbeiterin kann die Lage nicht verstehen

„Wir könnten so viel mehr impfen. Der Platz und das Personal sind vorhanden, allein Impfstoff bekommen wir viel zu wenig“, bestätigt eine Mitarbeiterin im Impfzentrum in Sulzfeld. Es sei ihr unverständlich, warum sich Baden-Württemberg Impfzentren leiste, diese dann aber nicht voll auslaste.