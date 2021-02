Die Parteien lassen sich ihren Wahlkampf richtig was kosten: Die CDU hängt die meisten Plakate, AfD-Werbung wird oft geklaut. Die wichtigsten Fakten zur Plakatwerbung im Wahlkreis Bruchsal.

Langsam wird es bunter in und um Bruchsal - das liegt weniger an den Frühlingsblühern, die aus dem Schnee schauen, sondern mehr an den vielen Wahlplakaten, die schon hängen.

Da lächelt etwa die junge Linken-Kandidatin Alena Schmitt von weit oben an der Laterne herunter. Da sieht man Ulli Hockenberger und darüber einen lustigen Hamster. Ach nein, Letzterer ist nur die Werbung für den Corona-Zusammenhalt Bruchsals und hat ausnahmsweise mit Wahlkampf nichts zu tun.

Die auffallendsten Exemplare sind die von der FDP, die in Knall-Bonbon-Farben daherkommen. „Die Gestaltung soll im tristen Winter etwas Farbe zurückbringen“, erklärt der FDP-Kandidat Timo Imhof. Er hat 350 Plakate im Wahlkreis aufhängen lassen und weitere 18 Großplakate, die etwa den Spitzenkandidaten aus Pforzheim, Hans-Ulrich Rülke, in dynamischer Pose zeigen.