Ukrainische Kinder feiern Weihnachten im Bernhardus-Saal in Bruchsal

Ein Team rund um die russische Pädagogin Kristina Flek hat in der Bruchsaler Südstadt eine Weihnachtsfeier für ukrainische Kinder veranstaltet.

Die vierjährige Miroslawa ist überglücklich. Mit strahlenden Augen hält sie ein Plüsch-Einhorn in der Hand, das sie von „Ded Moros“, dem russischen Weihnachtsmann, bekommen hat. Dieser war am vierten Advent zu Gast im Bernhardus-Saal der Bruchsaler Südstadt, um dort 60 ukrainische Kinder zu beglücken.

Wäre da nicht die böse Hexe, die den Plan durchkreuzt und die mitgebrachten Geschenke in Eis verzaubert: Das Wintermärchen vom „Väterchen Frost“, seinen beiden helfenden Schneemännern und dem Schneemädchen Snegurotschka wird gespielt von einem Team freiwilliger Übersetzer.

In dieser Mitmach-Musikshow liefern sich die zum Teil als Waldtiere verkleideten Kinder eine Schneeballschlacht mit der Hexe, schmücken gemeinsam Weihnachtsbäume und tanzen ausgelassen zur Musik, um am Ende doch noch in den Genuss der Geschenke zu kommen.

Spenden ermöglichen Weihnachtsfeier für ukrainische Kinder in Bruchsal

Ein Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann und eine Kinderdisco runden das kurzweilige Programm ab. „Es hat uns sehr gut gefallen“, erzählt Miroslawas Mutter dankbar: „Wir haben es genossen, andere Kinder aus unserer Heimat zu treffen und mit ihnen zu spielen und zu tanzen.“ Ganz begeistert ist sie auch von den mitreißenden Schauspielerinnen und Schauspielern.

Eine von ihnen ist die russische Pädagogin Kristina Flek, die das Gespräch übersetzt. Mit ihrem Team hat sie dank zahlreicher Geld- und Sachspenden in den vergangenen Wochen diese Feier vorbereitet und das Bühnenbild gestaltet.