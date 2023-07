In Bruchsal locken drei Freibäder mit Abkühlung und ganz viel Spaß

Wo ist es bei hohen Temperaturen am schönsten? Auf jeden Fall am kühlen und erfrischenden Nass! Die Stadtwerke Bruchsal bieten Vergnügen, Erholung, Aktivität in den Freibädern Bruchsal, Heidelsheim und Obergrombach. Und ein wenig Kindheitserinnerung ist auch dabei.

Bruchsal als Tor zur „badischen Toskana“, also zur reizvollen Hügellandschaft des Kraichgaus: Es gibt bei näherer Betrachtung gefühlt wohl kaum ein schöneres Fleckchen Heimat.

Die Stadtwerke Bruchsal GmbH hat einen nicht zu unterschätzenden Anteil an diesem wohligen Gefühl, denn sie trägt tagtäglich mit Energie, Lebensqualität und Mobilität maßgeblich dazu bei.

Wozu also in die Ferne reisen, wenn sich die schönsten Strände der Stadt, das SaSch!-Freibad sowie die Freibäder Heidelsheim und Obergrombach, direkt vor der eigenen Haustüre befinden?

Das SaSch! lockt mit einer weitläufigen Anlage

Die drei Freibäder sind für Schwimmspezialisten, Sonnenanbeter, Köpferkönige, Wettrennenrutscher oder Seepferdchenanwärter – und selbstverständlich auch ihre weiblichen Pendants – bestens geeignet.

Im SaSch!-Freibad, das in eine weitläufige, parkähnliche Landschaft eingebettet ist, befinden sich die begehrtesten Liegeplätze der gesundheitsbewussten Badegäste im Schatten bis Halbschatten der großen Bäume.

Wer nach dem Schwimmen einfach nur relaxen, sich unterhalten, ein Buch lesen oder träumen möchte, kann sich auf den Sitz- und Liegestufen am Fuße des künstlichen Hügels niederlassen oder es sich auf Letztgenanntem bequem machen.

Es lockt eine 93 Meter lange Riesenrutsche

Wer das Element Wasser vorzieht, hat die Wahl zwischen dem sportlichen Schwimmerbecken, dem angrenzenden Sprungbereich mit Ein- und Drei-Meter-Sprungbrett sowie Fünf-Meter-Plattform und dem Nichtschwimmer- beziehungsweise Erlebnisbecken, das zahlreiche Attraktionen bietet.

Eine 93-Meter-Riesenrutsche, eine 20,5-Meter-Familienrutsche, eine Kleinkinderrutsche, einen Strömungskanal, Sprudelliegen, Massagedüsen, Wasserspeier, einen Wasserpilz, Bodenblubber sowie einen künstlichen Strandbereich sorgen für viel Spaß bei den Badegästen.

Familien mit Kleinkindern sind im hinteren Bereich des Bades besser aufgehoben, wo sich das Kleinkinderbecken und hier auch das neue Spielschiff befinden. Ein Sonnensegel, das den Wasserbereich teilweise überspannt, schützt die empfindliche Kinderhaut vor zu intensiver UV-Strahlung.

Freibäder in den Stadtteilen sind familiär

Wer es familiärer mag, ist eventuell in den Stadtteilbädern besser aufgehoben. Das Freibad Heidelsheim bietet eine großzügige Liegewiese, einen attraktiv gestalteten Spielplatzbereich, ein Beachvolleyball-Feld, eine Tischtennisplatte und einen Boule-Platz.

Das idyllisch im Schutze der Burg gelegene, kompakt gebaute Schwimmbad Obergrombach verfügt über eine Liegewiese in Hanglage, gesäumt von Bäumen, entsprechend schattige Spielplätze, einen Spielturm mit Holzhängebrücke, eine ebene, an das Becken angrenzende sonnige Liegewiese, Sitzgelegenheiten rund um das Becken, einen Tischkicker-Fußballtisch und eine kleine Terrasse.

Bäder leben von der ehrenamtlichen Arbeit der Fördervereine

Beide Bäder leben von der ehrenamtlichen Arbeit ihrer Fördervereine, die sich insbesondere um die landschaftsgärtnerische Pflege der jeweiligen Außenanlagen kümmern. Ihr nachhaltiges Engagement ist neben der Akzeptanz der Bäder durch die Freibadgäste immer ein Stück weit mit entscheidend für den dauerhaften Erhalt der Freibäder.

Deren Rolle geht weit über den sportlichen Freizeitcharakter hinaus: Sie sind als wichtige soziale Treffpunkte der Bevölkerung ein repräsentatives Abbild des multikulturellen und intergenerationellen Bruchsaler Miteinanders.

In der freiwilligen Solidargemeinschaft, in der man sich mal mehr, mal weniger kennt, sind Kinder und Jugendliche auch ohne die eigenen Eltern bestens aufgehoben. Die Freibäder der Stadtwerke Bruchsal haben für jeden Geschmack das passende Freizeitangebot. Na, auf denselben gekommen?

Erinnerungen an die Kindheit

Apropos: Ohne die Betreiberinnen der Freibadkioske, deren Verpflegungs-Angebot mit Eis am Stiel oder im Waffelhörnchen, Pommes mit Ketchup oder Mayo, Currywurst oder Steak sowie heißen und kalten Getränken auch die Elterngeneration bisweilen mit Wehmut an ihre Kindheit erinnert, wäre der Aufenthalt im Freibad nur halb so zum Dahinschmelzen schön!

Es gibt viele Möglichkeiten, ins Sportzentrum 7 nach Bruchsal, in die Markgrafenstraße 66 (Heidelsheim) oder die Campingstraße 9 (Obergrombach) zu kommen.

Am klimafreundlichsten mit Stadtbus max, einem E-Auto des ZEO-Carsharing, dem KVV.nextbike, dem eigenen (E-) Bike oder zu Fuß. Kostenlose Parkplätze und Fahrradstellplätze sind in Bruchsal ausreichend vorhanden, wohingegen ihre Anzahl in Heidelsheim einigermaßen überschaubar und in Obergrombach naturgemäß stark begrenzt ist.