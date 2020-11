In der Bruchsaler Fußgängerzone irren am Montagmittag dutzende Passanten auf der Suche nach etwas Essbarem umher. Einige löffeln Salat aus Plastikboxen, andere schlürfen Coffee to go aus Thermobechern. Karin Reiser (68) und ihre Tochter Rebekka (44) haben sich auf der Bank vor dem Modehaus Jost niedergelassen und essen Pommes aus einer Pappschale.

„Wir hätten uns auch lieber gemütlich in ein Café gesetzt“, sagt Karin Reiser. Dass Restaurants und Cafés schließen mussten, findet Rebekka Reiser eine „Unverschämtheit“. Gastronomen hätten schließlich viel Geld investiert und Konzepte entwickelt, um die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Dennoch mussten Gastronomen Anfang des Monats dichtmachen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.